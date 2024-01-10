Предприятие Rīgas Meži приведет в порядок Зиепниеккалнский лес. Работы планируют начать на следующей неделе и завершить в апреле, сообщает rus.LSM со ссылкой на программу "Новый день".

По словам главы отдела лесного хозяйства Rīgas Meži Улдиса Гайсса, "планируем привести лес в порядок. Местами — проредить. Так оставшимся деревьям будет меньше конкуренции, инвазивные растения тоже вырубим, те, которые выросли в подлеске",

Жители рижского микрорайона Зиепниеккалнс используют лес для разных целей. По словам жителей улицы Ритаусмас, они хотят, чтобы лес почистили от упавших деревьев, установили в нем скамейки и места для отдыха со столиками, а зимой — создали лыжные трассы.

Как говорит Лиене Масленикова, координатор рижского центра жителей района, "общество района Зиепниеккалнс недавно обратилось к нам с вопросом — можно ли разработать проект развития Зиепниеккалнского леса в рамках конкурса на бюджет соучастия самоуправления. Но в Rīgas Meži поясняют, что начать надо с ландшафтной чистки".

В будущем сам ландшафт может существенно измениться. Вдоль леса пройдет четвертая очередь Южного моста, которая соединит существующий мост с Виенибас Гатве. Доступ к Зиепниеккалнскому лесу останется только в трех местах.

"В целом люди смотрят на это позитивно. Поскольку сейчас транспорт, который едет с Южного моста, попадает на маленькие улицы Зиепниеккалнса. Конечно, это никого не устраивает, проблема тянется долгие годы", — говорит глава общества Зиепниеккалнса Сигне Ушацка

Работы по чистке леса начнутся на следующей неделе. Но скамейки и места для отдыха появятся не раньше, чем завершат строительство продолжения моста.

"Серьезную работу по зонам рекреации и всю инфраструктуру будем создавать тогда, когда закончится строительство моста. Тогда мы сможем совместить оба этих объекта", — продолжает Гайсс.

В Rīgas Meži поясняют, что чистка леса принес не только расходы, но и доходы: вырубленные деревья продадут с аукциона.

Фото: AS Latvijas valsts meži

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