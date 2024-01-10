Депутаты Сейма оценивают доведение Резекненского самоуправления до банкротства во время руководства Александра Барташевича как возможно умышленные вредительские действия, а муниципалитет отмечает, что хочет взять в кредит пять миллионов евро.

Как сообщили порталу Delfi в пресс-службе, в среду, 10 января, состоялось совместное заседание Комиссии по госуправлению и самоуправлениям и Комиссии по публичным расходам и ревизии. В ходе заседания депутаты выразили беспокойство о том, что доведение Резекненского самоуправления до банкротства могло быть намеренным вредительским действием.

Комиссии призвали Министерство юстиции в течение трех месяцев пересмотреть законы, оценить возможность установление уголовной ответственности и для муниципальных должностных лиц за доведение муниципалитета до неплатежеспособности.

Председатель парламентской комиссии по госуправлению и самоуправлениям Олег Буров считает, что ответственность за злонамеренное доведение самоуправления до неплатежеспособности должна быть в законах предусмотрена как для муниципальных депутатов, так и для чиновников. Он отметил, что на данный момент ответственность предусмотрена за злонамеренное доведение предприятий до неплатежеспособности, а в самоуправлении такой ответственности нет.

Оценивая незавидное положение муниципалитета, Буров также отметил, что ему не хватает государственности, к которой относится и хозяйственность.

В свою очередь, председатель Комиссии по публичным расходам и ревизии Виктория Байре добавила, что в законах важно установить следующее: избранные должностные лица также могут быть привлечены к ответственности, иначе сейчас сложилась ситуация со вседозволенностью и чувством безнаказанности у самоуправления.

Учитывая отрицательное заключение Госконтроля относительно критической финансовой ситуации в Резекне, самоуправление должно до 28 февраля отчитаться перед комиссией о принятом бюджете на 2024 год.

В среду комиссии, рассматривая ситуацию в Резекне, приняли ряд решений, в том числе о предложении Госконтролю направить результаты ревизии в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и Генеральную прокуратуру. Также принято решение о том, что KNAB предоставит информацию депутатам о прогрессе проверки финансовой ситуации в Резекненском самоуправлении.

Также депутаты призвали Министерство финансов при начале процесса финансовой стабилизации в Резекне рассмотреть возможность привлечения международной аудиторской компании для контроля этого процесса. Это следует сделать, если после 22 января Резекненская дума не подготовит сбалансированный проект бюджета на этот год.

Представители Минфина заявили, что необходимо будет принять решение о предоставлении кредита самоуправлению — это в данной ситуации неизбежно. В свою очередь, представители Резекненской думы сообщили, что планируемый размер кредита составляет пять миллионов евро, которые самоуправление сможет погасить примерно за 20 лет. Минфин согласился с тем, что срок возврата кредита будет долгим. По оценкам министерства, он составит 15 лет.

Депутаты также призвали Госконтроль продолжить начатую работу, в том числе оценить работу Резекненского самоуправления под надзором его обществ капитала. Комиссии продолжат следить за финансовой ситуацией в Резекне.

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