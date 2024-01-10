С началом оттепели на дорогах быстро образуются ямы, поэтому в Центр управления сообщением в Риге призывает жителей сообщать об опасных ямах по телефону 80003600, сообщили агентству LETA в Отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Опасными для движения транспорта считаются ямы, размер которых превышает 0,1 квадратных метра, а глубина — 5 сантиметров. Ямы быстрее всего образуются на участках улиц, где на проезжей части появились дефекты и трещины. В этом зимнем сезоне уже отремонтировано 8429 квадратных метров уличного покрытия.

Технология укладки холодного асфальта подходит для погоды, когда температура воздуха опустилась ниже нуля. На срок службы отремонтированных выбоин влияют несколько факторов — погодные условия, интенсивность движения и состояние дорожного покрытия. Главная цель этих работ — предотвратить опасные для движения ситуации.

Весной, когда среднесуточная температура будет выше +5 градусов, в городе начнется более масштабный ремонт ям по привычным технологиям — горячий асфальт и сплошная укладка асфальта, что обеспечивает более длительный срок службы и позволяет не только отремонтировать опасные выбоины, но и устранить более мелкие дефекты.

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