Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) не поддерживает подготовленную инициативу о сокращении 115 бюджетных мест на отделениях образования и педагогики, подчеркивает профсоюз в своем заявлении.

LIZDA подчеркивает, что в связи с длительной и острой нехваткой педагогов в большинстве образовательных учреждений Латвии различного уровня уменьшение количества бюджетных мест по сравнению с 2023 годом недопустимо.

Кроме того, LIZDA призывает обеспечить бюджетные места для студентов, которые учатся на отделении образования и педагогики заочно. Характерной тенденцией является то, что студенты, которые сначала учились очно, переходят на заочное обучение, чтобы иметь возможность работать по неполной ставке в образовательных учреждениях, тем самым решая проблему с вакансиями.

В рамках обучения языкам и культуры, родному языку, а также языковых программ не следует уменьшать количество бюджетных мест (на 122 места по сравнению с 2023 годом), поскольку русский язык в перспективе больше не будет предлагаться в качестве учебного предмета в школах, поэтому, будут нужны педагоги, которые будут преподавать языки ЕС.

LIZDA призывает и другие образовательные организации выступить против сокращения бюджетных мест для студентов образовательно-педагогических и языковых программ в 2024 году.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram