"Индустрия такси сильно фрагментирована, дезорганизована и недостаточно регулируется. Мы постоянно сталкиваемся с нечестными бизнесменами, низкой дисциплиной уплаты налогов и чувством безнаказанности поставщиков услуг, поэтому настало время организовать эту отрасль", — заявила председатель Комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике Скайдрите Абрама.

10 января на заседании комиссии Сейма обсудили необходимые поправки в Закон об автомобильном транспорте.

Обсуждая работу такси на территории аэропорта "Рига", депутаты Сейма подчеркнули необходимость разработки единого тарифа на поездку из аэропорта в Ригу в целях предотвращения мошенничества с пассажирами. Парламентарии призвали перенять международную практику оказания услуг такси в аэропорту и усилить контроль. Комиссия также призвала провести комплексную оценку и рассмотреть факторы, влияющие на отрасль такси в целом.

В ответ на вопросы депутатов Служба государственных доходов сообщила, что на начало этого года в Латвии официально зарегистрированы 6607 таксистов.

В СГД также заявили, что в сфере такси по-прежнему существует значительная доля незадекларированной деятельности. Например, по данным СГД, за 10 месяцев 2023 года среднемесячный брутто-доход работника отрасли составил 482 евро. А из 107 контрольных закупок услуг такси, проведенных в прошлом году, нарушений не выявлено только в 22 случаях.

Комиссия Сейма поручила Министерству сообщения внести предложения по решению единого тарифа на поездку и правил таксомоторной линии или специальной лицензионной зоны, а также усиления контроля такси в Рижском аэропорту.

По словам Скайдрите Абрамы Минсообщения также поручено оценить внедрение единой системы лицензирования в сфере такси, упростить условия аннулирования лицензии и пересмотреть требования к вредным выбросам в атмосферу.

"Необходимо оценить и представить предложения по улучшениям в вопросах уплаты налогов, в регулировании платформ. Должно быть найдено решение по эффективному, строгому контролю во всей отрасли, в процедуре выдачи лицензий", — сказала Абрама.

Председатель комиссии также предложила оценить, насколько оправданы разные требования к коммерческим пассажирским перевозкам на такси и автомобиле.

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