Самым просматриваемым телеканалом в Латвии в 2023 году стал LTV1, доля времени просмотра которого составила 11,2%, сообщили представители исследовательской компании Kantar.

Вторым по популярности телеканалом стал TV3, доля времени просмотра которого составила 10,4%. Третьим по популярности каналом с 3,8% стал LTV7. В топ-6 также попали: TV3 Life (3,7% времени просмотра), 8TV (2,9%), TV6 (2,8%) и TV3+ (2,6%).

По данным Kantar, LTV1 был самым просматриваемым телеканалом и в предыдущие два года — с 11,4% времени просмотра в 2021-м и 12,3% в 2022-м. Вторым по популярности каналом уже три года является TV3. В 2022 году третье место занял LTV7, а в 2021-м тройку лучших замкнул "Первый Балтийский канал" (ПБК).

Самой просматриваемой передачей на общественном телевидении в 2023 году стал матч чемпионата мира по хоккею Латвия — Швеция на канале LTV7. Эту игру посмотрели в среднем 17,5% или 312 300 жителей Латвии в возрасте от четырех лет и старше.

На втором месте — матч ЧМ-2023 (турнир проходил в Риге) по хоккею Латвия — Швейцария на канале LTV7, его посмотрели в среднем 14,8% или 264 700 телезрителей. На третьем месте в списке — тоже хоккей. Матч ЧМ-2023 Латвия — Канада на канале LTV7 посмотрели в среднем 13,8% или 246 300 жителей Латвии.

В целом в число 40 самых просматриваемых телетрансляций 2023 года вошли 11 матчей чемпионата мира по хоккею. Также в топ попали и две другие передачи, связанные с хоккеем — "Встреча сборной Латвии по хоккею в Риге" (LTV1) и "ЧМ. Хоккейная студия. Сюжеты" (LTV1).

В список самых просматриваемых также вошли мероприятия другого важного события года — Фестиваля песни и танца (LTV1). Как и в прежние годы, большую аудиторию собрали новогодние обращения президента и премьера, различные шоу и новостные программы. На протяжении многих лет пользуются популярностью у телезрителей американские рождественские фильмы "Один дома" и "Один дома 2" (TV3).

В исследовании отмечается, что время, проведенное одним латвийским зрителем перед экраном телевизора, в 2023 году по сравнению с 2022-м сократилось на две минуты. В 2023 году один зритель проводил в день перед экраном телевизора в среднем четыре часа и девять минут.

Наиболее часто жители Латвии смотрели телевизор в декабре (в среднем — четыре часа 36 минут в день), а реже всего — в мае и сентябре (в среднем по три часа 49 минут).

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