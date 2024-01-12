Елизавета Маетная, журналистка из Москвы и Майя Курач, риэлтер из Риги, познакомились, когда вместе выбирали съемную квартиру. С тех пор они дружат: вместе с детьми ходят в театры и на спортивные мероприятия, путешествуют по Латвии. "Я не делю людей по национальности, — говорит Майя. — Если из-за своих взглядов человек не может оставаться дома, то правильно было уехать".

Проект "Двойной портрет"



Война в Украине, развязанная агрессивным российским режимом, заставила многих людей бросить свои дома и искать убежище в чужих странах. Латвия приняла и помогла тысячам беженцев из Украины, бежавшим из-под бомбежек, и сотням гражданам России и Беларуси, которые не поддерживают политику, проводимую их правительствами.

Серия парных интервью "Двойной портрет" — о том, как остаться человеком, не дать волю злу и ненависти, протянуть руку помощи тому, кто в ней нуждается. Независимо от паспорта и несмотря на болезненную историю отношений между странами, идеологию и пропаганду, направленную на разжигание ненависти и непонимания. Мы расскажем вам истории людей из разных стран и жителей Латвии, которые им помогли и продолжают поддерживать.

"Двойной портрет" — проект фотографа Ольги Павловой и Media Hub Riga. Видео: Денис Соломович и Ксения Косинова.

Елизавета: Я всю жизнь жила в Москве и никогда не хотела уехать из России. У меня там было все хорошо, и мне нравилась моя жизнь. Многие подруги выходили замуж за иностранцев, устраивали свою жизнь, и все у них в порядке. Но я никогда об этом не мечтала. Поэтому для меня, конечно, сорваться с места было трудно.

Младшему ребенку всего четыре года, маме 82. Дочка старшая училась в лучшей московской школе, туда было очень сложно поступить. И там действительно и лучшие преподаватели, и прекрасные дети. Я наконец купила себе квартиру, сделала там ремонт. И только мы начали там жить — началась война. Стало понятно, что, если ты хочешь оставаться честным человеком и писать правду о войне, то делать это в России будет очень сложно.

Можно запросто стать уголовником и оказаться в тюрьме. К тому же в июле 2021 года меня признали иноагентом, так что особого выбора у меня не было. Я не знала, куда поеду. Услышала по радио, что Латвия будет давать визу преследуемым журналистам и просто написала на сайт консульства. Отправила письмо вечером, а в 9 утра мне перезвонили и сказали: везите документы, мы вам все дадим. Все решилось очень быстро, за считанные дни. У моих детей по папе латышские корни, так что Латвия нам не чужая. И помню, что подумала тогда, что теперь мы будем учить латышский язык, дети увидят родину прадедушки и прабабушки. Наверное, так должно быть.

Майя: У меня много русских друзей, и друзей из других стран. Я жила в разных странах мира по многу лет. Я жила в Дубае, немножко в Америке, немножко во Франции. И друзья у меня во многих странах мира. Моя мама — татарка, папа — русский. Я родилась в Риге, в Латвии, я тут училась, работаю, я тут создала семью. Я отлично знаю языки. И латышский, и другие. Это моя родина, моя страна. Я давно не делю людей по национальности. Речь не о принадлежности, а о мировоззрении, о взглядах человека. Если у них такое мировоззрение, что они не могли там оставаться, то самое правильное было уехать. И хорошо, что Латвия так оперативно оказала помощь.

Елизавета: Когда я оказалась в Латвии, мне, наверное, бог послал очень хороших людей. Я никогда не устану их благодарить. И одна из них Майя. С Вадиком, ее родственником, мы когда-то вместе работали в Москве, а моя подруга с ним поддерживала отношения. И она просто позвонила, ему говорит: Вадик, едет Лиза с семьей. Я была совершенно никакая после дороги, сутки за рулем. Вадик перетащил мои вещи, повел нас с детьми кормить — еще были ковидные ограничения, нам ничего не продавали, банковского счета нет…

А потом я начала искать квартиру, и Вадик мне позвонили сказал: вот Майя, она тебе поможет. И Майя меня стала опекать. Меня потрясла ее основательность, когда мы пришли одну из квартир, и Майя первым делом сказала: покажите ваши счета. А кто у вас управляющая компания? А кому вы платите за газ? А за электричество? А почему здесь у вас много? В общем, такие вопросы мне бы в жизни не пришли в голову.

И вот мы нашли подходящую квартиру, в которой не было вообще ничего: ни кроватей, ни шкафов, даже кухни. Моя мама, когда ее увидела, сказала: господи, мы что будем спать на полу? И заплакала. Я написала в одной группе в фейсбуке, что мне нужна помощь, потому что нет вообще ничего. И мы эту совершенно пустую квартиру полностью обставили. Все нам подарили люди, которые живут в Латвии, русские, латыши, просто подарили, привезли и сказали: живите, не переживайте, пусть все будет хорошо. В итоге я поселилась в другой очень хорошей квартире, а в этой жили две девушки с Украины.

Майя: Мы встретились с Лизой на улице перед входом в квартиру. Я знала, что она приехала с целым прицепом — с сыном, с дочкой, с мамой, с собакой, с кошкой. Увидела эту живую, общительную девушку. И мы пошли смотреть квартиры — одну, вторую, третью. Я сразу почувствовала, что мы станем подругами. Конечно, мне захотелось помочь, потому что я сама была в таких ситуациях. Я знаю, что такое помощь за границей, насколько она нужна человеку.

У меня половина семьи живет в Москве. И когда началась война, было такое ощущение как бы немножко знака вопроса: как они ко всему этому отнесутся, как мы отнесемся тут в Риге. Но мы все оказались за Украину. И семья в этом вопросе не распалась. Но я очень скучаю, потому что мы не видимся со своими родственниками из Москвы. Ни они к нам не могут приехать, ни мы к ним. И это, конечно, такой разломленный мир.

Елизавета: Мы с Майей подружились, у нас дети ровесники, они любят поиграть, погулять. Мы обе любим животных, любим ходить с детьми в театр и на спортивные площадки. Так что мы всегда можем придумать какие-то совместные развлечения.

Майя: Мы все вместе ездили в Кулдигу, на праздник летающих рыб. Рыбец (в Латвии принято название "вимба" — ред.) поднимается по Венте и пытается "запрыгнуть" на верхнюю часть водопада, кстати, самого широкого в Европе. Мы много гуляли, обедали, катались все вместе на экскурсионном паровозике по старинному городку, в общем, отлично провели время. Ну и все время что-то придумываем.

Елизавета: Иногда очень страшно сделать шаг, уехать в неизвестность. Психологи это называют "социальная смерть": у тебя была жизнь до того, как ты уехал, а потом ничего этого не стало. Но через год я обнаружила, что живу другой жизнью, потому что ты ребенка должен в сад устроить, школа новая, все новое.

Но, закрыв одну дверь, открывается не только форточка, иногда двери еще шире распахиваются. Потому что внезапно ты обнаруживаешь очень много людей, которые близки тебе по духу, которые придерживаются с тобой одних взглядов, с которыми тебе легко общаться и легко друг друга понимать. Ничего бы этого не было, если бы я бы не уехала — я бы просто этих людей не встретила. И я за это очень благодарна Латвии, которая дала нам шанс начать жизнь на новом месте.

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