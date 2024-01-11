Опираясь на данные мониторинга заболеваемости гриппом, Covid-19 и другими заболеваниями верхних дыхательных путей, Центр профилактики и контроля заболеваемости объявил с 12 января эпидемию гриппа и в очередной раз призвал делать прививки.

Количество заболевших и госпитализированных с Covid-19 уменьшилось, а число заболевших гриппом, напротив, растет и достигло порога эпидемии.

Несмотря на то, что эпидемия уже началась, вакцинация все еще рекомендуется. Эпидемия длится около 10 недель, а иммунитет от вакцины появляется в течение 10–14 дней. Таким образом, даже если человек не успел сделать прививку до начала сезона гриппа, ему все равно стоит сделать ее сейчас.

Доступны две вакцины: для пожилых рекомендуется вакцина Efluelda, для всех остальных — Influvac Tetra. Пациенты из групп риска могут привиться бесплатно, вакцины есть у многих семейных врачей и в центрах вакцинации. Полный список учреждений, где можно сделать прививку за государственный счет, доступен на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний.

Количество положительных тестов на грипп достигло 10,3% при эпидемиологическом пороге в 10%. К семейным врачам с жалобами на симптомы инфекции верхних дыхательных путей обратилось 773 человека, 56 из них был поставлен диагноз "грипп". Неделю назад таких пациентов было 44. Самая высокая заболеваемость в Вентспилсе — 411,9 случая на 100 000 жителей. Чаще всего болеют дети в возрасте до четырех лет. На прошлой неделе лабораторно подтвержден 21 случай гриппа, в 18 случаях это грипп А, в трех — В.

Гриппом сейчас болеют по всему Евросоюзу, средний процент положительных тестов на грипп по ЕС — 24% (неделю назад было 18%), средний процент положительных тестов на Covid-19 — 14%.

В Латвии за неделю лабораторно выявлено 138 случаев Covid-19 при 776 тестах, неделю назад было 251 заболевших и 955 тестов. Процент положительных результатов анализа за неделю уменьшился с 26,3% до 17,8%, но все еще превышает средний показатель по ЕС. На прошлой неделе было госпитализировано 106 пациентов с коронавирусом, еще неделю назад - 157, еще неделю назад - 218. В тяжелом состоянии на этой неделе семь пациентов, на прошлой неделе было 11. Скончалось 17 пациентов с этим диагнозом, минимум у восьми он был основным. Прививку от Covid-19 можно сделать вместе с прививкой от гриппа.

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