В четверг, 11 января, около 16 часов в Ригу с визитом прилетел президент Украины Владимир Зеленский. Визит в Ригу завершает Балтийское турне Зеленского — за два дня он неожиданно посетил Литву, Эстонию и Литву.

Президент Украины прибыл в Латвию, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество Украины и Латвии, поддержку в борьбе с агрессией России, а также евроатлантическую интеграцию Украины.

В Рижском замке уже состоялась по итогам переговоров пресс-конференция президента Латвии Эдгара Ринкевича и президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы поддерживали и будем поддерживать Украину до полной победы над российским империализмом", — заявил на пресс-конференции президент Латвии. Эдгар Ринкевич заверил украинского коллегу в том, что Латвия будет поддерживать интеграцию Украины в Европейский союз и евроатлантическую интеграцию.

Ринкевич подчеркнул, что нынешняя латвийская государственная и общественная поддержка Украины составляет почти 1% от ВВП. В 2024 году Латвия продолжит поддерживать Украину. Президент Латвии сообшщил, что проинформировал президента Украины о новом пакете помощи, включающим боеприпасы, вертолеты, беспилотники, генераторы, зимнее оборудование и ракеты. Ожидается, что в течение следующих трех лет Латвия реализует программу реконструкции, ориентированную преимущественно на Черниговскую область.

В Министерстве обороны Латвии агентству LETA сообщили, что в ближайшее время в Украину будут доставлены также произведенные в Латвии самолеты Tarragon и оборудование информационных технологий. Также в Украину будут отправлены 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, 120-миллиметровые минометы, пушки, зенитные и противотанковые средства, индивидуальное снаряжение и транспортные средства.

Владимир Зеленский поблагодарил Латвию за всю оказываемую помощь. "Вместе мы смогли пройти испытания и остаться единой Европой будущего", — такую запись оставил Зеленский в Гостевой книге Рижского замка.

"Мы должны продуктивнее работать в сфере обороны европейских стран. Европа должна быть самодостаточной в своей обороне, как бы Россия ни угрожала Украине и какую бы цель Россия ни ставила. Европа должна знать, как ответить. Украина будет работать вместе со своими партнерами над созданием нового арсенала и развитием военной промышленности в Европе, чтобы предотвратить российскую агрессию против Европы", — заявил президент Украины.

Зеленский также подчеркнул, что странам следует продолжать сотрудничество в сфере санкционной политики против России и тех стран, которые ее поддерживают. Схемы, с помощью которых пытаются блокировать санкции, должны и дальше блокироваться. В будущем Европа также должна иметь единую позицию в отказе от энергетических ресурсов России, сказал украинский лидер.

Отвечая на вопрос о том, что значит для Украины "продержаться этот год", Владимир Зеленский подчеркнул, что Киеву важно "не отдать свои территории, не поддаться российским нарративам, которые распространяются и в Европе, и в США".

Из слов Зеленского следует, что на данном этапе важно не дать заморозить конфликт, не позволить России подготовиться к контрнаступлению в течение ближайших двух-трех-пяти лет, не дать наращивать военное производство и подготавливать солдат. Зеленский подчеркнул, что Россия относится к своим людям как к пушечному мясу. "Заморозка конфликта — это подготовка к реваншу", — сказал Владимир Зеленский.

В свою очередь, Эдгар Ринкевич, отвечая на вопрос, как убедить западных союзников оказывать всю необходимую помощь Украине, напомнил о том, что у международного сообщества уже есть негативный опыт. Когда произошла аннексия Крыма, то на уровне Европейского союза было высказано осуждение, однако вскоре стала восстанавливаться экономическая активность и даже начались разговоры о том, что, возможно, Крым — это не совсем Украина. "Честно говоря, за день до военного вторжения России в Украину многе не могли поверить в это — в том, что начнется обстрел городов и движение военных колонн", — напомнил о том, чем это закончилось, Эдгар Ринкевич.

"У нас уже есть опыт и это плохой опыт", — сказал президент Латвии: "Не сумеем поставить Украине все необходимое, военную, экономическую помощью, не сумеем прийти к расширению очень ясных строгих санкций, в таком случае этот сценарий может развиваться именно так, как это обрисовал президент Зеленский. И мы все будем проигравшими и остановить российскую агрессию не только в Украине, но и в Европе, и я скажу также и в мире, потому что интересы простираются и в Африку и дальше на континенты, будет гораздо труднее и дороже".

После переговоров и совместной пресс-конференции с Эдгаром Ринкевичем у Владимира Зеленского сегодня состоятся встречи со спикером Сейма Дайгой Миериней (СЗК) и премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство").

"Латвия взяла на себя обязательство возглавить коалицию дронов в так называемом формате Рамштайн, чтобы усилить возможности беспилотников Украины. Мы рады, что сегодня в присутствии премьер-министра Эвики Силини и президента Украины будут подписаны два документа — меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в военной сфере, совместной обороне и безопасности для реализации проектов индустрии безопасности. Мы видим достаточно хорошую возможность производить в Латвии дешевые и эффективные дроны, которые сейчас нужны украинским солдатам и вооруженным силам в для достижения успеха", — анонсировал следующие встречи Ринкевич.

Официальный визит президента Украины начался с церемонии встречи у Рижского замка, после чего пройдут переговоры делегаций Латвии и Украины, а затем президент Латвии Эдгар Ринкевич и Зеленский выступят на совместной пресс-конференции.

Президент Украины прибыл в Рижский замок около 16:30, Зеленского встретили не только высшие должностные лица Латвии, в том числе президент Ринкевич и премьер-министр Силиня, но и оркестр с почетным караулом. Среди других должностных лиц на церемонии у замка присутствовали министр иностранных дел Кришьянис Кариньш, спикер Сейма Дайга Миериня и командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш.

Приглашенный оркестр сыграл на церемонии открытия гимн Украины, а затем и гимн Латвии.

В ходе визита Владимира Зеленского в Ригу обсуждается двустороннее сотрудничество Латвии и Украины, дальнейшая поддержка Украины в борьбе против российской агрессии, а также вопросы, связанные с евроатлантической интеграцией Украины.

В среду Зеленский посетил Вильнюс, в четверг утром он съездил в Эстонию, а после отправился в Ригу.

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