В четверг, 11 января, около 16 часов в Ригу с визитом прилетел президент Украины Владимир Зеленский. В ходе своего визита он встретится с высшими должностными лицами Латвии.

Президент Украины прибыл в Латвию, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество Украины и Латвии, поддержку в борьбе с агрессией России, а также евроатлантическую интеграцию Украины.

Официальный визит президента Украины начался с церемонии встречи у Рижского замка, после чего пройдут переговоры делегаций Латвии и Украины, а затем президент Латвии Эдгар Ринкевич и Зеленский выступят на совместной пресс-конференции.

Президент Украины прибыл в Рижский замок около 16:30, Зеленского встретили не только высшие должностные лица Латвии, в том числе президент Ринкевич и премьер-министр Силиня, но и оркестр с почетным караулом. Среди других должностных лиц на церемонии у замка присутствовали министр иностранных дел Кришьянис Кариньш, спикер Сейма Дайга Миериня и командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш.

Приглашенный оркестр сыграл на церемонии открытия гимн Украины, а затем и гимн Латвии.

Президент Украины оставил свою подпись и послание в гостевой книге Рижского замка и отправился на встречу с Ринкевичем. Также Зеленский встретится с председателем Сейма Дайгой Миериней и премьер-министром Эвикой Силиней.

В ходе визита будут обсуждаться двустороннее сотрудничество Латвии и Украины, дальнейшая поддержка Украины в борьбе против российской агрессии, а также вопросы, связанные с евроатлантической интеграцией Украины.

В среду Зеленский посетил Вильнюс, в четверг утром он съездил в Эстонию, а после отправился в Ригу.

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