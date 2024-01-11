Лига Лапиня, бывшая начальница Информационного центра, находящегося в подчинении Министерства внутренних дел, оштрафована на 18 200 евро. Такое решение принял Курземский окружной суд в связи с тем, что Информационный центр списал как неисправный телефон экс-министра Сандиса Гиргенса после его ухода с должности. На самом деле телефон был исправным, но он хотел оставить его себе. Лапине запрещено в течение двух лет занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях.

Ранее Лапиню уже признал виновной Рижский городской суд, однако она пыталась обжаловать его решение, поскольку не признает вину. Полное решение Курземского окружного суда будет доступно с 24 января.

Лапине предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением в корыстных целях. Из обвинения следует, что она незаконно дала указания подготовить документы для списания и утилизации телефона. Подчиненные Лапини (минимум четверо) боялись ей возражать и выполнили ее указание.

Как сообщала передача Nekā personīga на телеканале TV3, в 2021 году Гиргенс после ухода с должности должен был вернуть служебный телефон Apple Iphone XR, который стоит почти тысячу евро. Гиргенс не хотел с ним расставаться. Владельцем телефона считался Информационный центр МВД. Законных способов передать служебный телефон в частное пользование у инфоцентра не было, поэтому было решено списать телефон, чтобы по бумагам он считался уничтоженным. Помимо Лапини и ее сотрудников к нарушению причастна фирма, которая, даже не видя телефона, подготовила документ о том, что телефон настолько испорчен, что не подлежит ремонту. Телефон в качестве вещественного доказательства не прилагался. Когда при расследовании нарушения экс-министра попросили предъявить телефон, Гиргенс заявил, что он пропал, выпав из кармана во время езды на мотоцикле.

Криминальный процесс Гиргенс считает сфабрикованным — по его мнению, ему и другим честным чиновникам пытаются отомстить за то, что он прервал традицию нечестных закупок в Информационном центре — ранее Бюро внутренней безопасности начало уголовное преследование трех должностных лиц центра, которые действовали незаконно при закупке систем видеонаблюдения.

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