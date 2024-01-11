В том случае, если министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш не сможет получить пост генерального секретаря НАТО, он хотел бы претендовать на должность комиссара Евросоюза (ЕС).

В разговоре с журналистами программы Power Play издания Politico бывший премьер-министр Латвии, а также экс-депутат Европарламента отметил, что не исключает своего возвращения в Брюссель, но теперь он хотел бы претендовать на пост комиссара ЕС.

"Политика — нестабильный бизнес (..) Сегодня я точно не стал бы закрывать ни одну из дверей", — сказал Кариньш, добавив при этом: "кто знает, что принесет грядущий день".

Должность комиссара ЕС в настоящее время занимает однопартиец Кариньша — Валдис Домбровскис. Оба политика упоминаются в качестве

потенциальных лидеров избирательного списка "Нового Единства" в Европарламент. В самой партии пока не могут решить, кто из них будет стартовать в списке под первым номером.

Ранее уже сообщалось, что Кришьянис Кариньш выразил готовность баллотироваться на пост генсека НАТО.

Как пишет Bloomberg, Кариньш "готов внести свой вклад в альянс опытом руководства на посту премьер-министра Латвии, четким пониманием угроз со стороны России, твердой позицией в отношении Украины и доказанным успехом в качестве строителя международного консенсуса".

"Геополитическая ситуация и характер проблем, связанных с Североатлантическим альянсом, требуют динамичного, решительного и основанного на консенсусе руководства", — сказал Кариньш в своем заявлении.

Глава МИД Латвии отметил, что под его руководством "Латвия последовательно достигла и превысила цель — выделение порядка двух процентов (от ВВП) на расходы на оборону".

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram