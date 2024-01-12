Министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") сомневается в необходимости создания единой армии Европейского союза (ЕС).

Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью газете La Stampa заявил, что ЕС должен создать общую армию, которая могла бы участвовать в поддержании мира и предотвращении конфликтов.

Спрудс в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении напомнил, что позиция Латвии такова, что НАТО незаменима, НАТО — это та организация, в которую входят страны, не состоящие в ЕС.

По мнению Спрудса, дискуссии об армии ЕС могут проходить, стратегический компас указывает на то, что существует так называемая сила вмешательства, которую большинство стран ЕС могли бы согласиться использовать в некоторых кризисных ситуациях. Но в целом военной силой региона является НАТО, многие члены которого являются и членами Евросоюза.

"Нет необходимости дублировать и создавать дополнительные командные структуры, которые косвенно конкурировали бы с НАТО. Такой нужды нет. Поэтому мы должны работать над укреплением альянса", — заявил министр.

Политик считает, что на уровне Евросоюзее следует задуматься о развитии военной индустрии.

Спрудс в пятницу, 12 января, встретится с послом США в Латвии Кристофером Робинсоном.

В ходе встречи должностные лица обеих стран обсудят двустороннее сотрудничество Латвии и США в укреплении обороноспособности, вопросы региональной безопасности, а также поддержку Украины.

Как сообщалось, в декабре 2023 года Латвия и США объявили о заключении договора на приобретение системы Naval Strike Missile (NSM), произведенной американской компанией Raytheon и норвежской компанией Kongsberg.

Кроме того, в конце прошлого года Латвия подписала с правительством США договор о закупке ракетно-артиллерийских систем HIMARS.

Предполагается, что противокорабельные ракетные системы NSM и высокоточные артиллерийские ракетные системы HIMARS Латвия сможет начать получать с 2027 года.

США — многолетний стратегический партнер и союзник Латвии, играющий важную роль в укреплении безопасности Латвии. Отношения двух стран основаны на общих ценностях и понимании демократии.

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