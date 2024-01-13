Цель учений - поддержание и совершенствование боевых умений и навыков Земессардзе по охране зон ответственности подразделений Земессардзе. Военные учения в Даугавпилсе проводятся по согласованию с властями города.

Жителей Даугавпилса предупреждают, что 13 и 14 января в ходе учений по территории города будут передвигаться военная техника и Земессардзе со стрелковым оружием. Во время учений Земессардзе будут использовать учебную амуницию и боевые тренажеры, которые производят шум, но не угрожают жизни и здоровью людей