Фото: Imants Suveizda

13 и 14 января в Даугавпилсе пройдут плановые учения национальных гвардейцев 34-го пехотного батальона 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

Цель учений - поддержание и совершенствование боевых умений и навыков Земессардзе по охране зон ответственности подразделений Земессардзе. Военные учения в Даугавпилсе проводятся по согласованию с властями города.

Жителей Даугавпилса предупреждают, что 13 и 14 января в ходе учений по территории города будут передвигаться военная техника и Земессардзе со стрелковым оружием. Во время учений Земессардзе будут использовать учебную амуницию и боевые тренажеры, которые производят шум, но не угрожают жизни и здоровью людей

Национальные вооруженные силы призывают даугавпилчан с пониманием относиться к деятельности Земессардзеи, которая направлена ​​на укрепление обороноспособности государства.

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