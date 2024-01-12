В прошлом году в Латвии было установлено четыре исторических погодных рекорда, сообщает агентство LETA со ссылкой на издание SestDiena.

Первый из климатических рекордов в Латвии был обновлен уже 1 января прошлого года: температура в Даугавпилсе достигла +11,1 градуса - самой высокой температуры, когда-либо зафиксированной в январе в Латвии.

Рекорд номер два: апрель, май и июнь стали самыми засушливыми месяцами за все время наблюдений за погодой в Латвии.

Эта засуха снизила урожайность. Даже владельцам небольших садов, поливавшим свои посадки, пришлось довольствоваться, например, очень коротким сезоном клубники.

Минувшее лето нельзя было назвать жарким на фоне некоторых предыдущих, но был один рекорд жары, который сложно было бы представить в прошлом веке. Ночь перед градом 7 августа стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений Латвии - в Скулте Лимбажского края температура не опустилась ниже +25,6 градуса. Этот показатель на полтора градуса превзошло рекорд предыдущей самой жаркой ночи, установленный в 2021 году.

В ХХ веке ночи с температурой не ниже +15 градусов были большой редкостью, а теперь они бывают каждое лето, и были даже ночи с температурой +25 градусов, характерные для Средиземноморского региона.

Сентябрь 2023-го запомнился многим тем, что стал самым теплым сентябрем в истории Латвии.

В общем, весенние температуры в январе, засуха в конце весны и начале лета, тропические ночи и лето в сентябре - такова новая климатическая реальность Латвии.

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