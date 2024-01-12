Жителям Латвии следовало бы активнее действовать и использовать свои гражданские права, чтобы влиять на повестку дня ЕС, участвуя в предстоящих выборах в Европарламент, признали во время встречи в Рижском замке президент Латвии Эдгар Ринкевич и председатель Европарламента Роберта Метсола.

Напомним, что в Латвии явка на выборах в Европарламент традиционно значительно ниже, чем на выборах в Сейм или самиоуправления. Так в 2019 году — в последних евровыборах — приняли участие 33% избирателей.

Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, в пятницу, 12 января, в Рижском дворце президент Латвии встретился с председателем Европарламента, чтобы обсудить предстоящие выборы в Европарламент, расширение ЕС, агрессию России против Украины и поддержку Украины со стороны ЕС, усиление внешних границ ЕС и миграционные проблемы, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

Президент выразил удовлетворение визитом председателя Европарламента в Латвию накануне выборов в Европарламент, которые пройдут в Латвии 8 июня.

Также Ринкевич положительно оценил решения Европейского совета относительно политики расширения ЕС, особо акцентировав начало переговоров о вступлении Украины. Президент выразил признательность Роберте Метсоле за твердую позицию по поддержке Украины в борьбе с российской агрессией и поддержке интеграции Украины в ЕС.

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