Европейский союз (ЕС) един с нами и понимает вызов стран Балтии, живущих рядом с такими соседями, как Россия и Беларусь, заявила сегодня премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") после встречи с председателем Европейского парламента (ЕП) Робертой Метсолой.

По мнению Силини, важно, чтобы кампания ЕП стартовала именно в Риге, поскольку это позволит жителям Латвии понять то, что они также являются Европой и у них есть право решать будущее Европы. "Те, кого мы избираем в парламент, позже станут людьми, которые принимают решение о санкциях против России, о поддержке Украины и о будущем Латвии. Участие в свободных выборах является краеугольным камнем демократии", — заявила Силиня.

Премьер-министр обсудила с лидером ЕП вопрос о предоставлении европейской финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, а также значимость продолжения переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. "Мы не можем медлить с этими шагами, нам нужно продолжать начатую работу", — заявила Силиня.

Метсола согласилась с Силиней, а также похвалила Латвию за существенную поддержку Украины, оценив ее по отношению к внутреннему валовому продукту в Латвии.

Лидер ЕП подчеркнула, что выборы важны, поскольку у электората есть возможность избрать таких политиков, которые представляют их ценности. Она призвала каждого использовать свои демократические права.

Комментируя активность на предыдущих выборах, Метсола подтвердила, что в 2019 году в Латвии она находилась на самом низком уровне, хотя в других странах-членах она была рекордно высокой. Глава ЕП признала, что европейские политики допустили ошибку, предавшись "легкому цинизму" и недостаточно разговаривая со своими избирателями. Метсола, вступая в должность, хотела порвать "брюссельский пузырь", а именно, говорить с теми людьми, которые потеряли веру в политику или считают, что учреждения ЕС слишком далеко от их дома. "Поэтому я здесь и посещу все страны-члены ЕС", — пояснила лидер ЕП.

В завершении встречи Силиня и Метсола выразили уверенность в том, что страны-члены ЕС едины и в феврале всем 27 государствам удастся договориться о дальнейшей помощи для Украины.

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