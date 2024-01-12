Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США собираются вмешаться в ход выборов президента России. Для этого будут использовать россиян, участвовавших в американских программах обучения по обмену. Первые семинары для "пятой колонны" якобы пройдут в Риге в середине февраля, заявил он. Посольство США в Латвии, отвечая на запрос Delfi, отвергло эти утверждения.

"Неудивительно, что Кремль и его СМИ распространяют ложные обвинения в отношении целей американских программ культурного и образовательного обмена. На протяжении более 70 лет Госдепартамент США предлагал людям во всем мире возможность посетить, учиться и узнавать больше о нашей стране. Мы продолжаем это делать. Эти обмены способствуют взаимопониманию и делают мир безопаснее", — говорится в комментарии посольства.

По словам Нарышкина, семинары с участием сотрудников американских спецслужб состоятся с 16 по 18 февраля. Он добавил, что российским спецслужбам "не составит большого труда выяснить состав слушателей" этих семинаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро СВР.

Глава СВР России со ссылкой на данные Госдепартамента утверждает, что через образовательные и культурные программы обмена прошли около 80 тысяч россиян. "При "должной обработке", как полагают американцы, они способны заменить собой массово бежавшую на Запад несистемную оппозицию и стать стержневым элементом пятой колонны", — отметил он. "Уже готовится программа подобной работы. Предусматривается проведение тренингов в странах ближнего зарубежья. Основной упор будет делаться на обучение участников методам разжигания межнациональной и социальной вражды, вмешательства в выборы, дискредитации руководства РФ в социальных сетях", — говорится в заявлении СВР.

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