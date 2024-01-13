28 декабря на совещании, посвященном информационному отчету Минздрава о финансовой доступности лекарств, между министром здравоохранения Хосамом Абу Мери и исполнительным директором Латвийской ассоциации фармацевтического ухода (LFAA) Кристиной Ючковичей разгорелся "основательный конфликт с криком", пишет Neatkarīgā Rīta Avīze (NRA).

Ючковича, которая, как и Абу Мери, является членом "Нового Единства", считает произошедшее эмоциональным насилием над собой. Апеллируя помимо прочего к только что ратифицированной Стамбульской конвенции, она подала жалобу в партийную комиссию по этике, омбудсмену и сообщила об инциденте премьер-министру Эвике Силине.

В совещании участвовали около 30 человек — госсекретари министерств, представители неправительственных организаций и профессиональных ассоциаций, чиновники Минздрава и министр.

По утверждениям Ючковичи, во время дискуссии о том, как сделать лекарства более дешевыми, Абу Мери кричал на нее и оскорблял.

"В ходе совещания, скорее всего, с целью запугать меня и других участников, Абу Мери применил ко мне эмоциональное насилие и, по моему мнению, высказывал и угрозы. Совещание было публичным, в нем участвовало много людей, оно записывалось на аудио. В своих заявлениях я описала произошедшее, апеллируя в том числе к Стамбульской конвенции, ратифицированной Сеймом только в прошлом году. Потому что, на мой взгляд, это выступление против меня было не только по профессиональным вопросам, но и лично. Я даже переспросила, адресованы ли оскорбления лично мне, и ответ был — да, лично мне", — цитирует газета Ючковичу.

"На совещании было множество мужчин, которые, как и я, выполняли свои рабочие обязанности, но агрессия была направлена непосредственно против меня. Министр кричал, что знает, что я делала, куда я ходила, что и кому писала, и пообещал, что подаст материалы обо мне в Службу госбезопасности. Я считаю это угрозами. Я считаю, что как женщина и как латышка, идя на совещание, я не должна сталкиваться с таким отношением — я не заслуживаю его. Я не понимаю, как такие вещи могут происходить в демократической европейской стране. Как мать, воспитывающая дочь, я считаю такие вещи совершенно недопустимыми", — заявила Ючковича.

По ее словам, против доклада Минздрава она выступила как профессионал — лоббист, потому что "моя работа — обсуждать со СМИ этот вопрос, говорить с общественными организациями, с представителями государства о проблемах, которые могут возникнуть в случае принятия ошибочных законов".

"Я никуда не пряталась и открыто заявила, что представляю аптечную отрасль, а также являюсь членом ряда других профессиональных ассоциаций, мнение которых я представляю и говорю не от себя, а о конкретных правовых актах", — сказала Ючковича.

На вопрос газеты, в чем проявилось эмоциональное насилие, она ответила, что министр размахивал руками, бил кулаками по столу, грозно смотрел на нее и кричал, что она несет чушь. В конце совещания Ючковича заявила, что для нее такие выражения неприемлемы и тот факт, что он министр, не означает, что его нельзя критиковать.

Руководитель отдела по связям Минздрава Оскар Шнайдерс признал, что отраслевые дискуссии именно по этим вопросам часто проходят на эмоциях. На конкретном совещании министр действительно реагировал эмоционально, но затем извинился перед присутствующими и объяснил, что эмоции были направлены против стиля и приемов, которыми защищает свои интересы организация, представляемая "упомянутой дамой".

"Эмоционально напряженные дискуссии — не лучшая практика ведения переговоров, но иногда так случается", — признал Шнайдерс.

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