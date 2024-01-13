Ровно 15 лет назад — 9 января 2009 года — в Риге прошли первые в новейшей истории Латвии массовые протесты, которые закончились погромами в Вецриге. Мирная акция, которая собрала на Домской площади около 20 000 человек со всех регионов Латвии, закончилась беспорядками.

Многотысячный митинг, устроенный партией "Общество за другую политику" и профсоюзами, закончился спустя два часа. К этому времени к протестантам присоединились люди со стороны, которые раскачали толпу: вместо того, чтобы расходиться по домам, люди направляются к зданию Сейма, круша все на своем пути и разбирая булыжники. В здание парламента летят камни, кирпичи, яйца. Погромщикам противостоят несколько десятков полицейских.

Вскоре беспорядки перекинулись и на другие улицы Вецриги. Погромщики крушат все на своем пути, разбивают витрины, переворачивают полицейские машины и врываются в магазины, откуда выносят алкоголь. Лишь спустя два часа поднятые по тревоге дополнительные силы полиции блокируют протестующих и подавляют разгул толпы.

За несколько часов в самом центре Риги были повреждены десятки зданий. Около 30 человек получили ранения, многим потребовалась медицинская помощь. Один подросток — Эдгар Горбань — получил ранение резиновой пулей в глаз и стал инвалидом.

Всего полиция задержала более 120 человек. Почти все они были осуждены за повреждение или уничтожение чужого имущества, сопротивление представителям власти и хулиганство. Суды по этому делу длились почти 10 лет. Большая часть погромщиков получила условные сроки или меры принудительного характера. Реальные сроки получили лишь те, у кого за плечами уже имелись судимости.

Особняком в этой истории стоит латгальский музыкант из фольклорной капеллы Maskačkas spēlmaņi Ансис Атаолс Берзиньш. За участие в беспорядках он был приговорен к условному сроку год и восемь месяцев и к пробационному надзору, условий которого он не выполнял, в результате суд заменил условное наказание реальным. Покинувший Латвию Берзиньш был объявлен в международный розыск и задержан в Чехии весной 2017 года. В 2019 году Эгилс Левитс подписал распоряжение о помиловании музыканта.

Ни одна политическая сила так и не взяла на себя ответственность за протесты.

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