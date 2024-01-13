Cирена и объявление о срочной эвакуации посреди ночи разбудили жителей окрестностей стадиона Daugava в столице. Причем уже не один раз. В чем дело? Разбирался Rus.Lsm.lv.

Представьте, что вы просыпаетесь ночью от объявления из громкоговорителя, доносящегося откуда-то с улицы. Жильцам нескольких домов в Пурвциемсе пришлось это пережить.

Мартиньш Таубе, руководитель отдела развития и обслуживания инфраструктуры стадиона Daugava, рассказал: "Нам известна причина этой ошибки, мы также консультировались и с Государственной пожарно-спасательной службой. И работаем над решением. В ближайшее время проблема будет устранена".

Здесь уверяют, что беспокоиться не о чем, и сирена срабатывает из-за резкой перемены погоды. Это не авария.

На вопрос Rus.LSM, почему же до сих пор оборудование не починили, Таубе пояснил: "Мы договорились с фирмой, когда они могут это сделать — необходимо сменить детекторы,

их нужно заказать, это все занимает время".

Представитель стадиона Daugava говорит, что проблему устранят в течение месяца.

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