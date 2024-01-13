Вечером в субботу, 13 января, на Закюсале зажгли костер памяти баррикад 1991 года, у которого собрались участники тех событий, высшие должностные лица и яунсарги.

Президент Ассоциации участников баррикад 1991 года Рейнарс Заляйс напомнил об исторических событиях 33-летней давности. Выступили также министр обороны Андрис Спрудс, министр культуры Агнесе Логина и министр сельского хозяйства Армандс Краузе.

На мероприятии также присутствовали Ромуалдс Ражукс, председатель Народного фронта Латвии в 1990-1992 годах, а также бывшие командиры Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии Раймонд Граубе и Гайдис Андрейс Зейботс.

Участники мероприятия смогли увидеть автобус Музея баррикад 1991 года "Икарус", в котором размещена передвижная выставка музея.

Как и каждый год, более 200 яунсаргов дали торжественную клятву. На памятном мероприятии играл оркестр штаба НВС.

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