В Лиепае, на улице Зивью, 2А, завершены работы по реставрации крыши склада и конструкций здания, построенного в 17-м веке. Здание является памятником архитектуры государственного значения и расположено на территории памятника градостроительства "Исторический центр Лиепаи", сообщили порталу Delfi представители Лиепайского строительного управления.

По данным архитектурно-художественного исследования, проведенного фирмой SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa", склад является старейшим деревянным зданием такого назначения в Латвии и представляет ценность как образец древней лиепайской застройки.

Первоначально полученные факты показали, что здание было построено в 1690 году. Чтобы узнать более точное время постройки здания, в 2021 году в деревянных конструкциях были просверлены отверствия для дендрохронологической датировки древесины.

По данным исследования древесины, проведенного ведущего научного сотрудника Института истории Латвии Латвийского университета, доктора биологии Марой Зунды, был сделан вывод, что самая старая часть склада построена около 1674 года, а самая новая — около 1767 года. А первые документальные сведения об объекте поступают из списка владельцев зданий в Лиепае 1797 года, где в качестве владельца упоминается купец Р.Б.Герхардс Филибец Мюллер (R.B. Gerhard Prilibert Müller).

Фото: Edgars Pohevičs

По словам представителей Лиепайского строительного управления, складской комплекс состоит из трех поэтапно возводимых частей. Самая старая, построенная во второй стороне 17-го века, расположена в центре складского комплекса, на восточной стороне которого позже была построена галерея.

На северной стороне здания в конце 17-го века была добавлена ​​вторая часть, первоначально построенная как одноэтажная пристройка, а позже поднятая как расширение объема центральной части здания. Создание третьей части склада связано с первой половиной XVIII века.

В 17-18-м веках над всеми частями здания была построена двускатная крыша с цельными трехугольными фронтонами. Здание склада сохранилось до наших дней с минимальными реконструкциями, утрачены лишь два фронтона крыши.

В здании сохранилось множество уникальных для Лиепаи и Латвии столярных изделий, которые больше нигде нельзя найти. Особенно ценны семь дверей с камнями, которые являются работой мастера — кузнеца, они признаны памятниками искусства национального значения.

Фото: Reinis Hofmanis

В конце 2023 года были завершены первичные реставрационные работы здания, разделенного на две части.

Один проект касался восстановления кровельных конструкций и покрытия складского здания — было выполнено восстановление поврежденных деревянных конструкций и покрытия глиняной черепичной крыши, а также восстановление кровельных конструкций.

На плоскости крыши, выходящей на улицу Зивью, была уложена первоначальная, красная глиняная черепица. А на улице Лиело было уложено новое, глиняное черепичное покрытие.

Второй проект касался реставрации складского здания — замена балок крыши, восстановление деревянных стен, каменных и кирпичных конструкций, а также фундамента.

Все выполненные работы были приняты Лиепайским строительным управлением в эксплуатацию 27 декабря 2023 года.

Софинансирование Лиепайского самоуправления по реконструкции исторического склада с 2021 по 2023 год составило в общей сложности 44 103 евро. Общие затраты на строительство объекта - 443 815 евро.

Владелец здания - фирма SIA "Warehouse properties" - планирует продолжить реставрацию фасадов склада, включая установку наружных дверей и покраску фасада. На данный момент все входные двери сняты для реставрации в мастерской.

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