Президент Латвии Эдгар Ринкевич с сегодняшнего дня по четверг будет участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщили агентству LЕТА в канцелярии президента.

В ходе форума Ринкевич примет участие в дискуссиях о глобальных рисках, укреплении регионального сотрудничества, а также о международной безопасности и поддержке Украины.

В Давосе президент Латвии проведет двусторонние встречи с главами других государств и представителями компаний, даст интервью представителям международных СМИ.

В этот период президента Латвии будет замещать спикер Сейма Дайга Миериня.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram