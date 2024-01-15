Президент Латвии Эдгар Ринкевич с сегодняшнего дня по четверг будет участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщили агентству LЕТА в канцелярии президента.
В ходе форума Ринкевич примет участие в дискуссиях о глобальных рисках, укреплении регионального сотрудничества, а также о международной безопасности и поддержке Украины.
В Давосе президент Латвии проведет двусторонние встречи с главами других государств и представителями компаний, даст интервью представителям международных СМИ.
В этот период президента Латвии будет замещать спикер Сейма Дайга Миериня.
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