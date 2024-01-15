За 11 месяцев прошлого года в Латвии было зарегистрировано 13 043 новорожденных, что на 12,2% или 1816 новорожденных меньше, чем за соответствующий период 2022 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

За 11 месяцев 2023 года 6 665 зарегистрированных новорожденных были мальчиками, что на 12,3% или 934 меньше, чем в соответствующем периоде 2022 года, а 6 378 — девочками, что на 12,1% или 882 меньше.

В ноябре в Латвии было зарегистрировано 1 063 новорожденных, что на 1,3% или 14 меньше, чем годом ранее, в том числе 555 мальчиков и 508 девочек. Число новорожденных, зарегистрированных в Латвии в ноябре, было вторым самым низким в прошлом году: еще меньше новорожденных, 1 021, было зарегистрировано в феврале прошлого года.

В то же время за 11 месяцев 2023 года в Латвии было зарегистрировано 25 040 смертей, что на 9,7% или на 2 701 меньше, чем за 11 месяцев 2022 года, когда был зарегистрирован 27 741 случай смерти.

Таким образом, число зарегистрированных за последние 11 месяцев смертей превысило число родившихся на 11 997, в то время как за соответствующий период предыдущего года число смертей превысило число родившихся на 12 882.

За 11 месяцев 2023 года в Латвии было зарегистрировано 10 176 браков, что на 9% или 1001 меньше, чем за соответствующий период 2022 года.

На 1 декабря прошлого года население Латвии составляло 1,874 миллиона человек.

Уже сообщалось, что в 2022 году в Латвии был зафиксирован самый низкий уровень рождаемости за последние 100 лет. В 2022 году в Латвии было зарегистрировано 15 954 новорожденных, что на 8,4% или 1466 меньше, чем в 2021 году.

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