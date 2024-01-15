Западные страны "должны проснуться" и возобновить масштабную военную помощь Украине, иначе ее победа в развязанной Россией войне будет невозможна, заявил в интервью программе LTV "Утренняя панорама" депутат Сейма, парламентский секретарь Министерства внутренних дел Игорь Раев. Об этом сообщает агентство LETA.

"Хотя в последнее время много говорят о поиске мирных планов по прекращению военных действий, проблема в том, что ни Украина, ни Россия не пишут эти мирные планы, а договориться о мире можно будет только тогда, когда эти две стороны выскажутся. На данный момент такой перспективы нет, и реалистичным выглядит только прекращение огня, но замораживание конфликта точно не в интересах Украины", напомнил политик.

Раев признал, что западная военная помощь Украине сейчас слаба, чем и пользуется Россия, усиливая свои атаки. Западная поддержка должна стать намного сильнее, иначе, если России удастся уничтожить систему ПВО Украины, ситуация значительно ухудшится, Россия получит еще больший контроль в воздухе, а значит, сможет наносить более точные и мощные удары.

По его словам, "инициатива в войне сейчас на стороне России, но, к счастью, значительного общего продвижения не наблюдается. Этот год будет сложным, особенно зима".

Депутат Сейма считает, что лучшее, что может сделать Украина сейчас, - это не допустить продвижения России. Параллельно с этим Украине необходимо подготовить резервы, а Запад должен бескорыстно оказать существенную военную поддержку Украине.

Запад может понимать потребности Украины, но понимать и делать - две разные вещи, добавил Раев.

Парламентский секретарь МВД полагает, что западным странам необходимо существенно увеличить инвестиции в свою оборону, поскольку военные бюджеты многих стран все еще не достигают целевого показателя НАТО в 2% от валового внутреннего продукта, в то время как в реальности эта доля должна составлять 3% или даже 4%.

По мнению Раева, недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в страны Балтии был больше нужен Латвии, чем украинцам, потому что мы тоже устали от войны и должны возобновить поддержку Украины. В то же время Украине нужна не только материальная, но и психологическая поддержка, "и мы можем ее оказать".

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