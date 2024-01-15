Рижский окружной суд отменил штраф Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) в отношении программы LTV "Запрещенный прием" ("Aizliegtais paņēmiens") за информацию об эффективности вакцин против Covid-19, сообщили агентству ЛЕТА представители Латвийского телевидения.

В 2021 году передача "Запрещенный прием" провела эксперимент и проверила антитела после второй вакцины Pfizer и первой вакцины AstraZeneca. Проверка в Gulbja laboratorija показала, что после вакцины AstraZeneca антител меньше. В ходе эксперимента тест на антитела прошли 25 человек.

В NEPLP посчитали, что программа не обеспечила точность и нейтральность информации. Рижский окружной суд теперь постановил, что закон не был нарушен.

В решении говорится, что LTV не нарушило правовые нормы, которые должны были соблюдаться, и выполнило обязательство по предоставлению нейтральной и точной информации.

"Информация, представленная в программе, была правдивой и настолько точной и нейтральной, насколько это было возможно на тот момент", - сказано в решении суда.

Таким образом, решение NEPLP о наложении на Латвийское ТВ штрафа в размере 4000 евро отменено.

Председатель правления LTV Иварс Приеде, считает, что решение по этому делу станет важным прецедентом для судебной практики в отношении СМИ: "Недопустимо, чтобы СМИ несли ответственность за выражение неприятного мнения или использование необычных журналистских методов".

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