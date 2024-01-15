В Государственную службу окружающей среды поступило сообщение от жителя Юрмалы, который выразил опасение в загрязнении прибрежных вод.

Юрмальчанин заметил красные пятна на поверхности прибрежной воды на берегу Рижского залива.

Самоуправление Юрмалы выяснило, что в прибрежной морской воде на участке от Дзинтари до Яундубулты видны нетипичные красные разводы.

Экспресс-замеры воды, выполненные Госслужбой окружающей среды, наличия загрязнений не выявили. Установлено, что красный пигмент может выделяться розовыми водорослями, выброшенными на берег, при определенных условиях.

Как пояснил научный сотрудник Института гидроэкологии Латвии, красный цвет в данном случае, скорее всего, был вызван однолетней нитчатой ​​водорослью Ceramium, широко встречающейся в природе. Выброшенная на берег, водоросль гниет и при смерти выделяет красные пигменты, окрашивая, таким образом, кромку моря в красный цвет.

Фото: Valsts vides dienests

Госслужба среды выражает благодарность всем, кто сообщил о загрязнении или возможных экологических нарушениях.

Служба напоминает, что в случаях, когда требуется немедленное реагирование инспектора (запахи, загрязнение воды, пыль, незаконный вылов рыбы и т.п.), следует звонить по единому регистрационному телефону +371 26338800 (ежедневно с 07:00 до 23:00).

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