В понедельник, 15 января, большинство — 14 из 19 депутататов — Сигулдской краевой думы подписали и подали прошения о выражении недоверия председателю думы Лиге Саусине, сообщили агентству LETA сами авторы заявления.

Что характерно, отставку Саусини требуют и большинство депутатов, которые работают с мэром в одной фракции, объединяющей Национальное объединение, Латвийское объединение регионов и Латвийскую Зеленую партию.

Прошение подписали также 2 депутата от Сигулдской краевой партии, 2 депутата от Латвийского Крестьянского союза, 2 депутата от "Нового Единства" и депутат от совместного списка Latvijas attīstībai и Видземской партии.

Депутаты недовольны тем, как председатель думы организует работу городской администрации, а также стилем руководства Саусини, не способствующим сотрудничеству. Подписавшие обращение депутаты подчеркивают, что личные амбиции Саусини выше, чем готовность работать на благо общества, она не в состоянии обеспечить открытость и прозрачность работы думы и администрации самоуправления Сигулдского края. Это касается также разработки и исполнения бюджета края, что грозит финансовыми и репутационными рисками.

Взбунтовавшиеся депутаты требует созвать внеочередное заседание думы или же рассмотреть вопрос об отставке мэра на очередном заседании 25 января. Согласно 3-й части 19-й статьи Закона "О самоуправлениях", прошение об отставке должно быть расссмотрено на ближайшем заседании, но не позже, чем через 10 дней после подачи прошения.

Лига Саусиня была избрана главой Сигулдской краевой думы осенью 2022 года после того, как прежний мэр Угис Митревицс, занимавший пост с 2009 года, стал депутатом 14-го Сейма от Национального объединения.

Саусиня была избрана в Сигулдскую краевую думу от общего списка Нацобъединения, Латвийского объединения регионов и Латвийской Зеленой партии, в тот момент она была членом Латвийского объединения регионов. Однако в должность председателя вступила, уже будучи беспартийной. С 2013 года Саусиня была вице-мэром Сигулды, до этого — учителем биологии в Сигулдской государственной гимназии.

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