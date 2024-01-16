Предприятие Norma-A, осуществляющее пассажирские перевозки под маркой Ecolines, во вторник отменило шесть рейсов из-за нехватки водителей автобусов, сообщает Автотранспортная дирекция.

Отменен рейс Ауце-Рига в 5:15 утра и рейс Рига-Талси-Вентспилс в 7:10 утра.

Также отменены рейсы Вентспилс-Рига в 11:30, Рига-Вентспилс в 12:20, Рига-Ауце-Приедула-Руба-Эзере в 15:10 и Вентспилс-Рига в 17:55.

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