Предприятие Norma-A, осуществляющее пассажирские перевозки под маркой Ecolines, во вторник отменило шесть рейсов из-за нехватки водителей автобусов, сообщает Автотранспортная дирекция.
Отменен рейс Ауце-Рига в 5:15 утра и рейс Рига-Талси-Вентспилс в 7:10 утра.
Также отменены рейсы Вентспилс-Рига в 11:30, Рига-Вентспилс в 12:20, Рига-Ауце-Приедула-Руба-Эзере в 15:10 и Вентспилс-Рига в 17:55.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь