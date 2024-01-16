Рижское предприятие SIA "Rīgas meži" подарило Украине 12 легковых автомобилей "Нива", которые ранее использовались компанииейв лесном хозяйстве и на надзорной работе. Как отмечается, теперь в "Rīgas meži" переходят на более экологичные транспортные средства.

Чтобы транспортные средства доехали до места назначения, "Rīgas meži" сотрудничает с ассоциацией "Agendum", которая доставит их в Украину с помощью "Твиттер-конвоя".

Подаренные Украине автомобили "Lada 4х4" имеют возраст 5-7 лет (2017-2019 года выпуска). Десять из 12 автомобилей - пикапы. Средний пробег транспортных средств составляет около 56 тысяч километров.

В целом автомобили находятся в надлежащем техническом состоянии, причем компания также предоставила каждой "Ниве" второй комплект шин.

Фото: Rīgas dome

Фото: Rīgas dome

Фото: Rīgas dome

Фото: Rīgas dome

Фото: Rīgas dome

Фото: Rīgas dome

Фото: Rīgas dome

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