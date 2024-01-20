В рижской Детской больнице почти два года работает Банк материнского молока. Благодаря донорам в неонатальных отделениях Детской больницы было получено 125 литров молока для 45 младенцев.

Время, пока молодые мамы смогут сдавать свое молоко, осталось недолгим, поэтому уже сейчас требуются новые доноры, живущие не дальше 20 километров от Детской больницы (Виенибас гатве, 45).

Банк материнского молока Детской больницы сотрудничает с донорами, готовыми добровольно отдать свое молоко в достаточном количестве, обеспечивая всем требованиям к сцеживанию и хранению. Огромное спасибо всем молодым мамам, которые подали заявку, выразив желание стать донорами молока. Специалисты Детской больницы в течение недели после предложения звонят, а затем встречаются с каждой из матерей, чтобы все объяснить, прежде чем заключить договор о сотрудничестве.

На данный момент Детская больница сотрудничает с 48 молодыми мамами.

Дополнительная информация и форма заявки: pienabanka.bkus.lv.

В случае вопросов — писать на адрес: piena.banka@bkus.lv.

Для доноров, которые готовы поделиться своим молоком, это волонтерский труд без денежной компенсации.

"Лучше всего, если молодым мамам, которые находятся в палатах с новорожденными в детской больнице, удается восстановить выработку молока. Но многим новорожденным дают донорское материнское молоко, которое снижает частоту тяжелых воспалительных заболеваний кишечника или некротизирующего энтероколита на ранней стадии новорожденных, защищая тем самым их хрупкое здоровье. Вот почему донорское грудное молоко так важно, можно сказать — оно на вес золота", — говорит Элза Салпутра, врач банка материнского молока и неонатолог Детской больницы.

Донаторам грудного молока после подачи заявления необходимо будет сдать некоторые анализы, а также приехать в собеседование в детскую больницу. Поскольку транспортировка грудного молока также строго регламентирована, следует позаботиться о том, чтобы молодая мама проживала не дальше, чем в 20 км от Детской больницы (Виенибас гатве, 45).

Стать донорами материнского молока приглашаются молодые мамы, которые успешно кормят своих детей грудью и будут продолжать это делать еще как минимум несколько месяцев.

Что следует учитывать, если поступило приглашение стать донором грудного молока?

1. Объем молока

Количество молока должно быть достаточным, чтобы накормить ребенка (у ребенка должна быть хорошая динамика веса), но должно оставаться не менее 100 мл в сутки.

Лактация в первые недели вариабельна, поэтому лучше всего принимать решение о сдаче молока с четырехнедельного возраста ребенка, когда оно стабилизируется.

Чтобы понять, действительно ли у вас есть хотя бы 100 мл в день, которые можно было бы сдать, до заполнения анкеты следует в течение "испытательного периода" одна-два раза сцеживать 100 мл молока. Это не только поможет понять количество молока, но и подготовит донора к ответственной работе, требующей точности и следуя распорядку дня.

2. Продолжительность грудного вскармливания

Молоко очень важно для маленьких пациентов Детской больницы. Грудное молоко наиболее ценно в первые месяцы лактации, поэтому донором лучше всего стать в первые три месяца после родов.

Отказ может получить потенциальный донор, у которого возраст ребенка приближается к одному году, потому что изменился состав молока (оно все еще очень полезно для вашего ребенка, но в нем слишком мало содержание белков, жиров, углеводов и калорий для недоношенных детей). Чем раньше это будет решение о сдаче молока принято, тем лучше.

3. Состояние здоровья матери

Потенциальные доноры не должны иметь вредных привычек (курение, чрезмерное употребление алкоголя). Не должно быть хронических заболеваний, требующих приема лекарств.

Но есть специфические заболевания и лекарства, не влияющие на качество молока, поэтому больница приглашаеь молодых мам подать заявку на обсуждение выполнения этой задачи во время беседы с потенциальным донором.

4. Место жительства

Детская больница обязуется контролировать условия перевозки донорского молока из дома донора. Нынешние возможности позволяют сделать это в радиусе до 20 км от Банка материнского молока (Виенибас гатве 45).

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