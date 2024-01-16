На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за введение депозитной системы для электронных сигарет.

Автором инициативы является Янис Крейлис.

В тексте инициативы он отметил, что необходимо ввести депозитную систему для электронных сигарет и обязать производителей э-сигарет участвовать в решении быстрорастущей проблемы загрязнения тяжелыми металлами и микропластиком.

По оценкам Крейлиса, ежегодно в природу Латвии попадает около 360 тонн э-сигарет, которые токсичны для окружающей среды, угрожают здоровью животных и приводит к растрате ресурсов, которые можно использовать повторно.

Крейлис считает, что введение депозитной системы для электронных сигарет позволит способствовать ответственному управлению жизненным циклом продукта, снизить негативное влияние на окружающую среду и улучшить эффективность сбора и переработки отходов.

Как отметил автор инициативы, с введением депозитной системы для электронных сигарет общество получит снижение загрязнения окружающей среды и рисков для здоровья человека, поскольку, если э-сигареты не попадают в окружающую среду, уменьшается вероятность потенциального контакта человека с токсичными веществами. Кроме того, такая система будет способствовать экономической устойчивости — уменьшатся расходы на переработку и уборку мусора, а также будут созданы новые рабочие места в сфере переработки отходов.

Крейлис отметил, что в результате внедрения такой системы общество будет способствовать повторному использованию ресурсов. То есть, позволив компонентам э-сигарет вернуться в экономику, будет достигнуто решение с нулевыми отходами, что уменьшит необходимость в новых материалах и энергии, которая нужна для их производства.

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