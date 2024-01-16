Во вторник, 16 января, правительство поддержало правила, подготовленные Министерством сообщения — они устаналивают порядок реализации и надзора за строительством восьми пунктов мобильности в Риге и пригородах столицы. Проекты реализуются за счет инвестиций Фонда восстановления, пункты мобильности должны быть созданы в Риге, Царникаве и Саулкрасты к 31 мая 2026 года.

Министерство сообщения поясняет, что новые правила были разработаны для обеспечения строительства в общей сложности восьми пунктов мобильности в Риге и пригородах столицы (Царникава и Саулкрасты), а также продления трамвайной линии, которая будет связана с такими пунктами. Также речь идет о строительстве независимых высокоскоростных линий общественного транспорта и связанных с ними велосипедных дорожек и пешеходной инфраструктуры в Риге в важном транспортном коридоре "центр Риги — Дрейлини" длиной 5,3 км.

Инвестиции улучшат мультимодальные связи и будут способствовать интеграции маршрутных сетей, улучшат инфраструктуру доступа к железнодорожным станциям для общественного транспорта и ее доступность, а также инфраструктуру доступа и соединительную инфраструктуру на вокзалах, обеспечив тем самым интегрированную систему общественного транспорта в Риге.

Общее доступное финансирование из Фонда восстановления составляет 99 597 992 евро.

Из этой суммы 37 915 480 евро выделено на строительство инфраструктуры общественного транспорта Рижского самоуправления, в том числе линии высокоскоростного общественного транспорта (BRT) длиной 5,3 км, отделенной от автомобильного движения в важном коридоре "центр Риги — Дрейлини" и связанных с ним инфраструктурой для велосипедных и пешеходных дорожек.

До 1 мая 2026 года Рижское самоуправление должно обеспечить строительство, перестройку и реконструкцию проезжих частей, связанных с созданием BRT. На это выделяется 2 312 500 евро. Создание шести пунктов мобильности в Риге потребует 27 642 762 евро. Предприятию Rīgas satiksme на связанное со строительством мобильного пункта "Шкиротава" продление трамвайной и троллейбусной линии длиной в 2,5 км, создание транспортно-пересадочного пункта будет выделено 28 075 000 евро.

В то же время на строительство пункта мобильности "Царникава" самоуправлению Адажского края будет выделено 1 186 500 евро, а на строительство пункта мобильности "Саулкрасты" самоуправлению Саулкрастского края — 2 465 750 евро.

В правилах сказано, что строительство всех восьми пунктов в Риге, Царникаве и Саулкрасты должно быть завершено к 31 мая 2026 года.

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