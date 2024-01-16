Рижское самоуправление планирует установить в городе зоны общего пользования, в которых будет ограничена скорость электросамокатов и велосипедов, а также запрещена парковка таких средств передвижения, следует из проекта "Правил использования транспортных средств общего пользования", отданного на общественное обсуждение.

Проект правил предусматривает, что список зон ограничения скорости и зон запрета парковки электросамокатов и велосипедов будут публиковаться на сайте Geo Rīga в разделе "Дорожное движение и мобильность".

В свою очередь, поставщик услуг аренды электросамокатов и велосипедов должен будет обеспечить установку в транспортных средствах системы, регулирующей скорость и парковку, адаптируя ее к местам, указанным на сайте.

Поставщик услуг должен будет обеспечить перемещение транспортных средств, припаркованных в зоне ограниченного доступа, в течение трех часов с момента получения информации.

Как поясняет Рижское самоуправление, цель правил — повысить безопасность всех участников дорожного движения.

Жители могут высказаться о проекте правил до 30 января.

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