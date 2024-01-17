Сегодня утром снег и голодедица осложняют движение по главным и региональным государственным дорогам почти на всей территории страны, кроме окрестностей Тукумса, Добеле и Салдуса, сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi .

Движение осложнено по главным государственным дорогам на Таллиннском шоссе (А1), Видземском шоссе (А2), Валмиерском шоссе (А3), Рижской окружной дороге (А4 и А5), Даугавпилсском шоссе (А6), Баускском шоссе (А7), Елгавском шоссе (А8), на Лиепайском шоссе (А9) от Риги до перекрестка Апшупе и от Скрунды до Лиепаи, на Вентспилсском шоссе, на дороге Лиепая — граница с Литвой (Руцава) (А11), на Резекненском шоссе (А12), от Риги до Кудры и от Стразде до Вентспилса, на дороге граница с Россией (Гребнево) — Резекне — Даугавпилс — граница с Литвой (Медуми) (А13), на Даугавпилссой окружной дороге (А14), Резекненской окружной дороге (А15) и на шоссе Тинужи-Кокнесе (Р80).