Пассажирские перевозчики с автобусами в среду, 17 января, отменили несколько рейсов по всей Латвии, говорится в информации Дирекцией автомобильного транспорта (ATD).

В их числе - фирма SIA Norma-A, осуществляющая пассажирские перевозки под брендом Ecolines. Фирма отменила автобусный рейс Ауце-Рига в 5:15 утра из-за технических повреждений транспортного средства.

Также в среду из-за нехватки водителей автобусов компания Ecolines отменила рейс Эзере-Руба-Ауце-Рига в 6:50 утра, а также рейсы Рига-Вентспилс в 8:40 утра и Вентспилс-Рига в 11:30.

Фирма SIA Tukuma auto отменилa рейс Тукумс-Земите-Маткуле-Варьеба-болото Кудрас, который должен был отправиться в 7:03 утра, из-за технических повреждений автобуса.

По тем же причинам фирма SIA Balvu autotransports отменилa рейс Семенова-Виляка-Балви, который должен был отправиться в 7:12 утра.

Фирма SIA Gulbenes autobuss отменилa рейс Алуксне-Висикумс-Бея-Алуксне в 7:10 утра, а также рейсы еще два рейса: автовокзал Алуксне-Кольбергис-Алуксне в 16:05 и автовокзал Алуксне-суд-кладбище-больница-Алуксне в 16:36.

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