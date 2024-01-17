Президент Латвии Эдгар Ринкевич, находящийся сейчас на Всемирном экономическом форуме в Давосе, опубликовал в соцсетях комментарий, который можно считать своеобразным ответом на публикацию Bild о том, что Германия изучает возможный сценарий нападения России на восточный фланг НАТО в перспективе ближайших лет. Речь в статье, вызвавшей большой резонанс, шла о нападении на страны Балтии. Приводим комментарий президента, посвященный безопасности страны, в переводе на русский язык (неофициальный перевод — Delfi).

"В обществе, в медиа и среди экспертов много разговоров о том, возможно ли нападение России на страну НАТО, возможно, в течение 3-10 лет. В прессе появляются сценарии учений НАТО, мнения и анализы по этой теме", — написал Эдгар Ринкевич: "Ситуация в Европе и мире сложная, прогнозировать развитие событий даже в разрезе года трудно, поэтому готовимся ко всем сценариям без ощущения обреченности, делаем это продуманно и рационально. Сейчас очень много что определяет ход военной деятельности в Украине, что дает нам всем возможность и время подготовиться. Именно поэтому критически важно оказывать всю поддержку украинцам и побуждать также других это делать. С президентом Украины Владимиром Зеленским в Риге договориись об очень конкретных политических и практических шагах по поддержке Украины в этом году".

"Понимаю обеспокоенность и тревогу людей, поэтому здесь я обозначу несколько дел, связанных с нашей безопасностью", — продолжил президент: "Латвия — член НАТО и ЕС, других лучших гарантий безопасности у нас и у других стран региона нет. Одновременно ответственность за наше государство в первую очередь в нашем ведении. Это означает, что, не сомневаясь в готовности наших союзников нас защищать, мы сами должны быть способны сделать это первыми, чтобы в возможный час "Х" дождаться дополнительной поддержки. Чем лучше мы будем подготовлены, тем меньше вероятность, что Россия нападет. Поэтому в ряде многих работ выделяются эти (далеко не единственные)".

Далее президент страны по пунктам перечисляет те задачи в сфере безопасности, которые необходимо выполнить Латвии:

"Во-первых, укрепление восточных рубежей страны против гибридных атак, завершение строительства ограждения и обеспечение видеонаблюдения и сенсоров.

Во-вторых, создание военной инфраструктуры восточных рубежей, Министерство обороны и Национальные вооруженные силы готовят конкретные мероприятия в этой сфере.

В-третьих, дальнейшее укрепление службы государственной обороны применением не только принципа добровольности, но и лотереи. Это будет тест не только для оборонного ведомства, но и для нас как для общества в целом. Это и дополнительные развитие резервов и развития Земессардзе, укомплектовывание профессиональной службы.

В-четвертых, строительство военной инфраструктуры (в том числе — полигон в Селии), чтобы обеспечить прием союзников и наши собственные потребности.

В пятых, развитие латвийской военной индустрии. Хотя заключен ряд важных договоров о поставках для усиления возможностей противовоздушной обороны и так далее, в то же время есть вещи, которые нужно уметь производить самим, есть технологии, которые нужно развивать самим.

В-шестых, трансформация системы гражданской обороны и руководства кризисами по опыту Украины (здесь еще многое нужно сделать).

В-седьмых, гораздо более жесткий подход к преступлениям против государственный безопасности, определенные изменения происходят, но судебная власть должна понимать, что больше нет мирного времени.

Наконец, укрепление выборной системы, поскольку если какое-то время большой проблемой была ложь и дезинформация в соцсетях, то сейчас новым вызовом станет применение искусственного интеллекта в предвыборной кампании и не только. Также и здесь необходимы как юридические, так и практические решения как на национальном, так и на международном уровне".



Далее глава государства уделил внимание ситуации с сохраняющимися экономическими связями с государствами-агрессорами — в частности, в последнее время актуализировался вопрос о введении запрета на транзит российского зерна через Латвию.

"Определенно поддерживаю возможное прекращение экономических отношений со странами-агрессорами, это не может быть сделано немедленно, но у страны достаточно инструментов и средств, чтобы сделать это на национальном уровне и формировать единое понимание в регионе и Европе, работа в Сейме и в правительстве — рассмотрение различных предложений происходит — и надеюсь, что вскоре приведет к результату в виде конкретных решений", — подчеркнул президент: "Не менее важный шаг — отсоединение стран Балтии от энергосистем России и Беларуси и подключение к европейской энергосистеме в начале следующего года. Значительное увеличение финансирования сектора внутренних дел в ближайшие годы должно быть самоочевидным", — написал президент.

По словам Эдгара Ринкевича, "в дипломатической сфере происходит постоянная работа с союзниками, чтобы укрепить Восточный фланг, оказать поддержку Украине и освободиться от иллюзий о России".

"Мобилизация Европейской оборонной индустрии происходит, но очень медленно. Это тоже один из критических вопросов, который необходимо постоянно "накачивать". Хотя периодические сообщения об оборонном планировании, учениях и оценках потенциального конфликта НАТО вызывают тревогу, они также указывают на то, что российская угроза воспринимается всерьез и что многие союзники готовятся к ней. Мы также должны постоянно отражать различные виды гибридных атак (наиболее известные из которых — пропаганда и миграционное давление на восточной границе). Следует понимать, что их характер также будет меняться и становиться разнообразнее, это требует постоянного совершенствования возможностей наших ответственных служб".

"Время, в которое мы живем, сложное, задача нашего поколения — защитить нашу независимость. Нас пытаются запугать, вызвать страх и неверие в собственные силы, разрушить доверие к нашим друзьям. И это тоже часть гибридной войны. Не допустим этого, также как не допустим легкомысленного отношения к государственной безопасности, будем укреплять ее нашей повседневной работой. Россия и Беларусь не изменятся в обозримом будущем, жить с этой угрозой, укреплять свою устойчивость и выдержать это время будет непросто, но это можно сделать, и мы это сделаем", — завершил свой комментарий президент Латвии Эдгар Ринкевич.

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