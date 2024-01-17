Население Латвии недостаточно осведомлено в вопросах сексуального и репродуктивного здоровья, пришли к выводу в своем исследовании специалисты Рижского университета Страдиня (RSU), сообщает агентство LETA.

Данные исследований показали, что жители Латвии по-прежнему предпочитают небезопасные методы контрацепции или не используют презервативы во время случайных половых контактов, подвергая себя риску заражения инфекциями, передающимися половым путем, и незапланированной беременности.

По крайней мере, одна беременность была незапланированной более чем у трети населения. С другой стороны, лишь треть латвийцев имеет достаточные знания о ВИЧ-инфекции. Из результатов исследования RSU следует, что по-прежнему высокая доля населения не считает необходимым участвовать в скрининге онкологических заболеваний.

Только половина населения Латвии обсуждала со своими детьми вопросы сексуального и репродуктивного здоровья. При этом лишь треть жителей считает, что получила в школе достаточную информацию по темам сексуального и репродуктивного здоровья.

Руководитель исследования, директор Института общественного здоровья RSU Анда Кивите-Уртане отмечает, что с 2011 года, когда проводилось предыдущее исследование такого типа, существенных улучшений в сексуальном и репродуктивном здоровье у населения не произошло, поэтому сделать эту область приоритетной было бы крайне необходимо.

Исследование RSU проводилось в сотрудничестве с SIA TNS Latvia по заказу Министерства здравоохранения.

В исследовании приняли участие более 4000 жителей Латвии в возрасте от 15 до 64 лет с сентября 2020 года по май 2023 года. Исследователи также проанализировали руководящие принципы и политические документы, касающиеся сексуального и репродуктивного здоровья, принятые в Латвии после 2011 года, а также показатели репродуктивного здоровья, доступные в базах данных.

В Минздраве подчеркивают, что данныe исследования помогут более эффективно планировать научно обоснованную политику, профилактические меры и мероприятия по укреплению и улучшению показателей здоровья, в том числе в сфере сексуального и репродуктивного здоровья.

"Особое внимание следует уделять образованию детей и молодежи в семье и в образовательных учреждениях, поскольку отсутствие достоверной информации и недостаточная квалификация являются наиболее частыми причинами незапланированной беременности несовершеннолетних, искусственных абортов и распространения инфекций, передающихся половым путем", - отмечает Минздрав.

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