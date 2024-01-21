Полигон отходов "Гетлини" в рамках международного проекта "Циклическая экономика в Риге и Тарту на предприятиях по управлению отходами" (CERITA) за 1,5 миллиона евро изучит потенциальные решения по производству возобновляемой энергии на предприятиях по управлению отходами в Риге и Тарту.

Цель проекта CERITA - анализ состава отходов, энергопотребления и потенциала производства возобновляемой энергии на предприятиях по управлению отходами в Риге и Тарту, сообщил агентству LETA руководитель внешних коммуникаций SIA Getliņi EKO Ричардc Акселс Озолиньш.

Проект предусматривает разработку бизнес-модели, анализ экономической ценности продукции и определение инвестиционного плана решения. Одной из главных инноваций проекта CERITA является использование водорода и его производных для улучшения конечного продукта, получаемого при переработке отходов.

Имантс Стиранс, председатель правления SIA Getliņi eko, утверждает, что технологии, используемые в управлении отходами, растут с каждым годом, поэтому важно определить и внедрить лучшие решения, чтобы увеличить возможности переработки и улучшить эффективность энергетики. Выводы по итогам проекта лягут в основу эксплуатации будущих полигонов, добавил он.

Компания Getliņi eko заявляет, что партнеры из стран Балтии и Нидерландов объединились в проекте по преобразованию отходов с использованием подхода экономики замкнутого цикла. Проект реализуют "Hydrogen Architects BV", "Getliņi eko", "Ekotikslai", Латвийская ассоциация водосбора, SIA "Ernst & Young Baltic" и город Тарту.

CERITA финансируется Европейским инновационным советом и Исполнительным агентством по малым и средним предприятиям (EISMEA). Проект будет реализован в течение 2024 года, а его общий бюджет составит 1,5 миллиона евро.

Фирма "Getliņi eko" за девять месяцев 2023 года работала с оборотом 36,602 млн евро, что на 3,3% меньше, чем за соответствующий период годом ранее, а прибыль компании снизилась в 4,2 раза и составила 1,475 млн евро. евро.

Компания зарегистрирована в ноябре 1997 года, ее акционерный капитал составляет 6,009 миллиона евро. 97,7% капитала компании принадлежит Рижской думе, а 2,3% — Ропажской уездной думе.

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