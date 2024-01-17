В минувший вторник правительство поддержало подготовленный Министерством сообщения проект правил, предусматривающих дополнения к требованиям Правил дорожного движения (ПДД), которые необходимо соблюдать при движении по скоростным автомагистралям.

Минсообщения указало, что новая стратегия развития дорог до 2040 года предусматривает создание в Латвии скоростных автомагистралей, поэтому уже в 2022 году был начат процесс оценки их возможного воздействия на окружающую среду на Рижской окружной дороге на участке от Балтэзера до Саулкалне (А4), а также на участке от Саласпилса до Бабите (А5).

При этом в Министерстве сообщения также пояснили, что для преобразования обычных шоссе в высокоскоростные дороги необходимо нормативное регулирование, определяющее порядок на высокоскоростных дорогах. То есть Правилами дорожного движения должны быть определены требования, которые необходимо соблюдать на указанных участках этих дорог. Также нужно было дополнить регулирование и другими требованиями.

Поправки к правилам предусматривают на дорогах, отмеченных знаком высокоскоростной магистрали, разрешенную скорость движения мотоциклов, трициклов, квадроциклов, легковых и грузовых автомобилей полной массой не превышающей 7,5 тонн — 120 км/ч, а для автобусов — 110 км/ч.

Кроме того, в период с 1 декабря по 1 марта для мотоциклов, трициклов, квадроциклов, грузовых автомобилей, полная масса которых не превышает 7,5 тонн, а также для автобусов разрешенная скорость составит 100 км/ч, а для легковых автомобилей — 110 км/ч.

При этом поправки к правилам предусматривают в Правилах дорожного движения новый раздел, определяющей порядок дорожного движения на скоростных автомагистралях.

Согласно новым правилам, пешеходам будет запрещено движение пешеходов (запрещено также пересечение дороги). Также будет запрещено использовать их для перемещения животных без транспортного средства. На скоростных дорогах будет запрещено движение велосипедов, электросамокатов, мопедов, тракторов, повозок и транспортных средств, которые не могут ехать со скоростью больше 60 км/ч.

Поправками также предусматривается запрет на остановку и стоянку на скоростной автомагистрали, разворот для движения в обратную сторону, движение задним ходом.

Также, согласно поправкам, появятся несколько дорожных знаков и разметок, которые используются на участках, отнесенных к скоростным дорогам. Это будут и знаки, обозначающие скоростные автомагистрали, поясняющий знак телефона экстренной помощи, указатели съездов, а также приближения к съездам, указатели направления и другие знаки.

Ранее в Правилах дорожного движения было указано, что вне населенных пунктов скорость движения мотоциклов, трициклов, квадроциклов, легковых автомобилей, грузовых автомобилей полной массой не более 7,5 тонн, а также автобусов не должна превышать 90 км/ч. Для легковых автомобилей и автобусов с прицепом, а также для грузовых автомобилей полной массой более 7,5 тонн — 80 км/ч.

В Министерстве сообщения подчеркнули, что новые поправки к ПДД

направлены на выравнивание разрешенных скоростей движения, что позволит уменьшить необходимость обгона. Соответственно, разрешенная скорость движения легковых автомобилей и автобусов с прицепом, а также грузовых автомобилей полной массой более 7,5 тонн приравнивается к 90 км/ч.

Также в ходе заседания правительства было решено уточнить предложение Минсообщения о том, что максимальная скорость движения тракторов за пределами населенных пунктов не должна превышать 60 км/ч. Против этого предложения возражало Министерство земледелия, поскольку оно распространялось на все тракторы.

Так, ожидается, что тракторы без прицепа смогут развивать скорость до 90 км/ч, но для тракторов с прицепом скорость будет снижена до

60 км/ч. О конкретном решении по этому вопросу Министерство сообщения обещало проинформировать.

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