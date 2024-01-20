Несмотря на то, что очереди в детские сады в последние годы сократились и есть даже сады, где не заполнены все места, рижское самоуправление планирует взять кредит в размере 6,6 млн евро для строительства нового детского сада в центре города, пишет газета Latvijas Avīze.

Общая стоимость проекта оценивается в 11 млн евро, и для его реализации планируется привлечь средства Европейского фонда регионального развития, сообщает агентство LETA.

Проект амбициозный: столичное самоуправление хочет перестроить два имеющихся детских сада на улицах Гростонас и Весетас, создав одно большое дошкольное учреждение на 600 мест. Строительство нового детского сада планируется завершить к концу следующего года.

В начале января департамент образования, культуры и спорта Рижской думы опубликовал очередной список свободных мест в детских садах. В настоящее время в детских садах свободно около 1000 мест, что даже больше количества детей в очередях. По данным на октябрь прошлого года, таких детей было 916.

Из списка также видно, что в центре Риги в детских садах свободных мест всего пять. Но в садах, расположенных дальше от центра, мест предостаточно, даже в группах для детей до трех лет, где еще несколько лет назад мест не было.

Видя эти цифры, неудивительно, что Ассоциация частных дошкольных учреждений выразила обеспокоенность тем, что в таком большом детском саду, который планируется построить в центре Риги, будет трудно заполнить все места, пишет газета.

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