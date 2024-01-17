Компания Norma-A, осуществляющая пассажирские перевозки под брендом "Ecolines", с 1 февраля 2024 года возобновит прямое автобусное сообщение между Ригой и Санкт-Петербургом, подтвердили агентству LETA представители Ecolines.

Автобус из Риги в Санкт-Петербург будет ходить один раз в день, пересекая российскую границу в Лухамаа (Эстония). Автобус будет отправляться из Риги ежедневно в 20.20. Поездка займет около 13 часов 40 минут.

Из Санкт-Петербурга автобус будет отправляться ежедневно в 22.20, поездка займет около 14 часов 15 минут.

На предприятии рассказали, что прежние рейсы с пересадкой в Таллине затруднены из-за закрытия на реконструкцию пограничного пункта в Ивангороде.

Поэтому автобусы из Таллина будут следовать до северо-восточной границы Эстонии в Нарве, где пассажиры смогут пересечь границу пешком, а затем пересесть на автобус, ожидающий на российской стороне, сообщили в компании.

Председатель правления Ecolines Андрис Подгорный сказал агентству LETA, что компания и раньше выполняла рейсы в Санкт-Петербург и продолжит их выполнять. "Единственное, что меняется сейчас, — это закрытие пограничного перехода в Ивангороде", — пояснил он.

Уже сообщалось, что в начале января этого года Россия официально уведомила Эстонию о том, что пограничный переход в Ивангороде будет закрыт для автомобильного движения с 1 февраля, назвав причиной реконструкцию, которая, как ожидается, продлится до конца 2025 года.

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