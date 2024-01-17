При заказе товаров в Системе электронных закупок (EIS), можно получить товар, произведенный в России, сообщает передача "Панорама" на Латвийском телевидении (LTV).

EIS, через которую LTV заказало несколько упаковок с чаем, создана, чтобы государственные и муниципальные учреждения закупали необходимые вещи — начиная от компьютерной техники, медикаментов и офисных товаров, и заканчивая чаем, который, например, в муниципальных учреждениях угощают гостей.

Председатель правления LTV Иварс Приеде отметил, что продавец предоставил ложную информацию, поэтому товары будут отправлены обратно. "В таких условиях весьма сомнительно, совместима ли поддержка экономики откровенно враждебного государства с общими ценностями телевидения и Латвийского государства", — подчеркнул Приеде.

На пачке чая указано, что она была произведена в Санкт-Петербурге спустя много времени после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Предприятие Lanekss, поставившее товар, выиграло открытый конкурс на право поставок продуктов участникам системы EIS.

Компания отказалась давать интервью LTV, сославшись на занятость. На вопросы, отправленные по электронной почте, представители предприятия также не ответили.

EIS курирует Государственное агентство регионального развития, в котором отметили, что невозможно проследить происхождение каждого продукта в нескольких десятках тысяч наименований, поэтому поставщиков товаров письменно предупреждают о Регуле Совета Европы, которая касается публичных закупок. В ней говорится, что покупать товары в России запрещено.

Особо подчеркивается, что это касается не только прямых поставщиков или импортера, от которых Lanekss получил этот товар, но и всей цепочки поставок. Компания письменно подтвердила, что в отношении поставляемой ее продукции не действуют указанные в регуле правила.

На данный момент продажа этого товара заблокирована, заявил директор Департамента электронных закупок агентства Олег Филипович. От предприятия будут запрошены объяснения, и в стандартном порядке будет принято решение о дальнейших действиях.

В Госагентстве регионального развития отметили, что с 8 апреля 2022 года регула принята, и это первый случай, когда компанию поймали на поставке произведенных в России товаров в рамке публичных закупок.

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