Исключить сценарий нападения России на НАТО в среднесрочной перспективе невозможно, признал в интервью передаче “900 секунд” на телеканале TV3 директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс.

НАТО готовится к возможности нападения России, и эта подготовка задумана как сдерживающий механизм. "Нужно признать, что ситуация в Украине не так радужна, как хотелось бы, поддержка Запада в виде оружия недостаточна, в мире запланирован ряд выборов, которые создают политическую неопределенность, поэтому на данный момент невозможно исключить негативные сценарии в среднесрочной перспективе", — заявил эксперт, подчеркнув, что это не означает, что такие сценарии неизбежны.

Сартс пояснил, что на данный момент проходят российские информационные операции, цель которых, в том числе, усилить человеческие эмоции и создать ощущение обреченности, что Украина проиграет, Запад будет следующим и странам Балтии конец. В ответ на такую информационную операцию нужно действовать рационально — нужно готовиться, чтобы быть готовыми, если наихудшие сценарии осуществятся, но в то же время мы своими руками должны работать над тем, чтобы это не произошло.

"Если Украина выиграет войну, ни один из плохих сценариев не сбудется", — уверен Сартс.

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