В четверг, 18 января, Сейм принял в окончательном чтении поправки к Закону "Об общественных электронных средствах массовой информации и их управлении", предусматривающие, что с 2025 года будут объединены общественные медиа — Latvijas Televīzija (LTV) и Latvijas Radio.

Как подчеркивает Совет по общественным электронным средствам массовой информации (SEPLP) и ряд политиков, поддерживающих объединение, "создание единого общественного масс-медиа в Латвии необходимо для укрепления его содержательного и финансового потенциала, что в настоящее время особенно важно для государственной безопасности".

При принятии решения об объединении телевидения и радио много раз обсуждался вопрос финансирования общественного масс-медиа. Представители как самих СМИ, так и SEPLP неоднократно высказывали пожелание, чтобы с созданием единого общественного медиа выделяемое ему финансирование было значительно увеличено. Например, высказывалось предложение увязать финансирование общественного медиа с ВВП на уровне законодательства, однако политики с этим до конца не согласились.

В законе сказано, что до 31 декабря 2024 года Совет по общественным электронным средствам массовой информации (SEPLP) должен произвести необходимую деятельность по реорганизации Latvijas Televīzija (LTV) и Latvijas Radio в целях создания государственного SIA "Latvijas Sabiedriskais medijs с 1 января 2025 года. Уже 2 января 2025 года Регистр предприятия должен внести соответствующую запись в Коммерческий регистр. Соответственно, Latvijas Radio и LTV будут исключены из Коммерческого регистра.

Смена руководства

Подобные изменения ведут и к смене или выдвижению заново руководства общественным масс-медиа, что может сказаться на редакционной политике крупного и влиятельного СМИ.

Как следует из закона, управлять объединенным общественным медиа будет правление. Из первоначальной редакции закона был убран пункт, что в правлении могут быть не более трех человек, то есть численный состав правления не определен. Войти в состав правления могут лица, отвечающие таким критериям:

владение госязыком и еще одним официальным языком ЕС на уровне, необходимом для исполнения обязанностей;

безупрепречная репутация;

как минимум одно высшее образование на уровне степени магистра;

знания об отрасли средств массовой информации, особенно — о значимости электронных СМИ в демократическом обществе;

знания об управлении обществами капитала;

как минимум пятилетний опыт на руководящей должности в сфере СМИ или как минимум трехлетний опыт в должности члена правления или совета среднего или большого общества капитала или на высокой руководящей должности в общестиве капитала, организации или учреждения, что свидетельствует о наличии необходимых навыков, а полученный опыт в сфере СМИ рассматривается как преимущество;

иные существенные профессиональные навыки и компетенция согласно конкретной должности члена правления.

Подчеркивается также, что член правления должен быть политически независим и не может состоять ни в одной партии.

Процедура отбора и утверждения членов правления сложная и предусматривает создание специальной номинационной комиссии. Немалые полномочия по оценке и отклонению выдвинутых кандидатур остаются при этом за SEPLP.

История, которая тянется года. Что мешало LTV и радио объединиться?

О необходимости объединения LTV и Latvijas Radio и создании на их базе единого СМИ говорили уже едва лине десятилетия, однако принятие политического решения все эти годы откладывалось. Политики не могли договориться.

К тому же, как говорили в кулуарах, грядущее объединение, чреватое кадровыми перестановками и перераспределением финансов, вызывало и вызывает тревогу у многих сотрудников и руководителей структур радио и телевидения, что становилось тормозом для реформы.

Переодически поднимался на протяжении последних лет и вопрос о том, в каких помещениях должно работать общественное радио. Сейчас LTV работает в огромном здании телецентра на Закюсале, а радио — в здании в Старой Риге на Домской площади. Звучали даже предложения о строительстве нового комплекса для медийных нужно, но потом эти разговоры затихли.

Значимый для русскоязычной аудитории фактор — при обсуждении процесса создания единого общественного масс-медиа почти всегда возникал и политический вопрос о том, будет ли сохранено вещание на русском языке. Как сказано в Концепции национальной безопасности, вещание на русском языке должно быть прекращено уже в 2026 году — этот пункт в документе остался в наследство от Национального объединения, которое возглавляло в предыдущих правительствах Министерство культуры. Однако на практическом уровне вопрос о дальнейшем существовании русскоязычного вещания может быть рассмотрен как раз в рамках создания объединенного общественного масс-медиа.

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