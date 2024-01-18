В четверг, 18 января, Сейм принял решение о денонсации договора Латвии и России о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах.

Парламентарии поддержали законопроект о приостановлении действия договора. За денонсацию проголосовали 64 депутата, 10 выступили против.

Председатель Комиссии по иностранным делам Рихардс Колс (НО) пояснил, что это соглашение было заключено, чтобы способствовать сотрудничеству в сфере правовой помощи.

"Как и ряд других двусторонних договоров, он основан на взаимном доверии и уверенности. Россия потеряла доверие и доказала, что на нее нельзя положиться. Денонсируя это соглашение, мы четко говорим: доверия нет", — отметил Колс.

Договор Латвии и России о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам был ратифицирован 1 июня 1993 года. Колс подчеркнул, что он уже давно не соответствует современности и противоречит обязательствам, которые взяла на себя Латвия при вступлении в Европейский союз, который рекомендует отказаться от таких договоров.

После денонсации договор будет действовать еще шесть месяцев со дня вступления соответствующего законопроекта в силу.

Затем правовое сотрудничество будет осуществляться в рамках таких международно-обязательных документов, как Конвенция Совета Европы о взаимной помощи по уголовным делам и Гаагская конвенция по гражданским делам, сказал ранее Колс.

Учитывая военную деятельность России в Украине и санкции, направленные против РФ международным сообществом, комиссия Сейма по иностранным делам ранее предложила отраслевым министерствам оценить соответствие двусторонних договоров Латвии и России геополитической ситуации. В результате Сейм решил приостановить действие или денонсировать несколько двусторонних соглашений или отдельные их статьи.

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