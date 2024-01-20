Во вторник, 16 января, в Елгаве в Vecpilsētas māja состоялось мероприятие "Éлгава или Елгáва — два города или один?" в формате открытого и дружелюбного диалога между представителями разных групп населения города. Встреча была посвящена сплочению общества, вопросам интеграции и проблемам, с которыми сталкиваются люди при изучении латышского языка, сообщили порталу Delfi в обществе "Русский голос для Латвии" (Krievu balss Latvijai).

Мероприятие состояло из двух частей — панельной дискуссии и работы в группах. В ходе первой части перед собравшимися выступили депутат Елгавской думы и председатель Земгальского центра НКО Улдис Думиньш (Attīstībai/Par!), председатель Елгавского русского общества "Исток" Снежана Зеновьева, организатор культурных мероприятий и председатель Культурно-художественного центра Nātre Даце Индрика, а также священник Алексис Дауме.

Думиньш в ходе дискуссии подчеркнул, что необходимо сосредоточить свои усилия на инициативах, которые направлены на участие в общественной жизни не только жителей Елгавы, но и всей Латвии, вне зависимости от их этнического происхождения или родного языка.

По его словам, нужно провести изменения и в системе изучения латышского языка, поскольку на курсах учащиеся обязаны просто вызубрить материал.

"К сожалению, курсы изучения латышского языка превратились в конвейер и зубрежку. Возможно, более неформальный и инклюзивный подход к обучению мог бы быть более эффективным", — отметил депутат Елгавской думы.

Глава общества "Исток" Зеновьева подчеркнула, что очень важную роль в изучении языка играет живое общение.

"Когда латыши сами переходят на русский язык в магазинах или кафе, если клиент еще только учит латышский и говорит на нем недостаточно уверенно, то они фактически оказывают им "медвежью услугу". Важно поощрять желание людей учить латышский язык и говорить на нем", — пояснила Зеновьева.

В свою очередь, Индрика считает, что общество можно сделать более сплоченным, если повышать видимость людей другого этнического происхождения и чаще давать площадку для высказываний жителям Елгавы с другим родным языком и культурой.

По словам священника Алексиса Дауме, Елгава уже сейчас может гордиться сотрудничеством представителей различных религиозных конфессий, вне зависимости от их родного языка.

Между тем, как заявил присутствовавший на мероприятие журналист издания Zemgales Ziņas Гайтис Грутупс, работа над сплочением русскоговорящих жителей и латышей необходима, чтобы избежать в том числе и вооруженных конфликтов.

"Я земессарг и хочу сказать, что нужно ценить то, что мы сейчас смотрим друг на друга не через перекрестие прицела. Мы должны делать все, чтобы этого никогда не случилось", — подчеркнул Грутупс.

В рабочих группах участники мероприятия разработали и предложили свои идеи инициатив, которые могли бы помочь в сплочении общества: например, языковые и дискуссионные клубы.

Пришедшие на встречу жители города отметили ценность подобного рода мероприятий: дружелюбного, доверительного и открытого диалога на сложные темы в условиях поляризации.

Ранее общество "Русский голос для Латвии" уже организовывало похожее мероприятие в Даугавпилсе — культурный диалог жителей городов-побратимов Харькова и Даугавпилса в условиях войны. В ближайшее время "Русский голос для Латвии" планирует провести похожие мероприятия в Лиепае и Резекне.

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