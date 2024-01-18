После завершения испытательного срока Министерство образования и науки (IZM) решило не продлевать договор с руководителем департамента спорта Владимиром Штейнбергом, который занял эту должность только в июле 2023 года.

Штейнберг заявил агентству LETA, что трудовые отношения прекращены по обоюдному согласию — испытательный срок показал, что сотрудничество "не удовлетворяет обе стороны".

Он сказал, что пошел работать в министерство "не ради кресла", и положительно оценил проделанную работу, в том числе недавно утвержденный порядок распределения денег спортивным организациям и начатую работу над новой моделью финансирования спортивных школ.

В марте прошлого года из департамента спорта ушел его многолетний руководитель Эдгар Северс, и министерство долго не могло найти нового "министра спорта", так как первый конкурс завершился безрезультатно.

После вступления Штейнберга в должность говорили о возможных репутационных рисках, однако в министерстве заявили, что их нет и все риски оценивала комиссия. Штейнберга проверяли на возможные нарушения закона о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных чиновников, а также не являлся ли он в последние 24 месяца должностным лицом какой-либо политической партии.

С 2019 года Штейнберг возглавлял Даугавпилсский олимпийский центр, до этого работал в Латвийской федерации футбола, а с 2013 по 2019 год был заместителем директора Рижской футбольной школы. Штейнберг окончил Латвийскую академию спортивной педагогики, а затем факультет управления бизнеса и экономики Латвийского университета.

По данным Министерства образования и науки, за последние два года трудовые отношения с ним прекратили четыре сотрудника, в том числе два заместителя госсекретаря.

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