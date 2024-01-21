В прошлом году в Реестре транспортных средств и их водителей Дирекции безопасности дорожного движения было перерегистрировано 31 транспортное средство из России, сообщили агентству LETA в CSDD.

Из них с середины ноября 2023 года, когда вступили в силу поправки к Закону о дорожном движении (запрет транспортным средствам, зарегистрированным в России, оставаться в Латвии), до 31 декабря 2023 года в Латвии было перерегистрировано 21 транспортное средство.

А с 1 по 16 января 2024 года было перерегистрировано еще четыре автомобиля.

Данные CSDD, показывают, что среди перерегистрированных автомобилей есть Mercedes-Benz, Audi, Jaguar, Volkswagen, KIA и другие марки.

В дирекции также отметили, что в последние месяцы возрос интерес к перерегистрации транспортных средств, ранее зарегистрированных в России, однако количество регистраций невелико.

Для того, чтобы транспортное средство из РФ было перерегистрировано в Латвии, оно должно соответствовать нескольким критериям.

"Прежде всего, транспортное средство должно иметь сертификат соответствия требованиям ЕС. Например, автомобили, предназначенные для российского рынка, часто оснащаются двигателями, класс выбросов которых ниже требований ЕС. Регистрация таких машин в Латвии будут невозможны", — подчеркнули представители CSDD.

Кроме того, лица, желающие зарегистрировать транспортное средство в Латвии, должны иметь правильно оформленные документы о проживании и таможне, что во многих случаях невозможно.

В начале ноября 2023 года Сейм принял поправки к Закону, которые предусматривают запрет на пребывание в Латвии зарегистрированных в РФ транспортных средств. Поправки в закон вступили в силу 15 ноября 2023 года.

Закон предусматривает, что владелец транспортных средств, зарегистрированных в России, должен будет поставить транспортное средство на учет или вывезти его из Латвии не позднее 14 февраля 2024 года. При этом использование зарегистрированных в России транспортных средств в дорожном движении в Латвии допускается, если лицо будет пересекать территорию Латвии транзитом. Причем транспортное средство, зарегистрированное в РФ, может пересечь территорию Латвии транзитом всего один раз.

В случае, если транспортное средство не зарегистрировано в Латвии или не выезжает за пределы Латвии и обнаружено его несанкционированное использование в дорожном движении, то его конфискуют. Планируется, что конфискованные автомобили будут переданы Украине.

CSDD является государственным акционерным обществом. Дирекция регистрирует транспортные средства в Латвии, выдает водительские права, проводит технические осмотры автомобилей и предоставляет другие услуги. Акционером дирекции является Министерство сообщения.

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